حضور مردم در میدان، معادلات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدیاصل شامگاه سهشنبه در مراسم تجمعات شبانه مردم مشگینشهر با اشاره به درسهای مکتب عاشورا، اظهار کرد: مکتب عاشورا، مکتب انسانسازی، عزتآفرینی، ایثار و ازخودگذشتگی است و حضرت ابوالفضل(ع) نماد اطاعت محض از ولایت، وفاداری و قهرمانی الهی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم است، افزود: واقعه کربلا با وجود نابرابری ظاهری، حق و حقیقت را برای همیشه ماندگار کرد و چهره واقعی یزیدیان را به جهانیان نشان داد.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، مادران شهدا را «زهرای زمان» توصیف کرد و گفت: ادامه راه کربلا و شهیدان، استمرار مسیر امام حسین(ع) است و همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از حرم، شاگردان مکتب سیدالشهدا(ع) هستند.
سردار محمدیاصل با اشاره به تداوم آرمانهای امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته، حضور مردم در صحنه را سرمایهای ارزشمند دانست و تصریح کرد: حضور در میدان و دفاع از ارزشهای انقلاب، کمتر از شبهای قدر نیست و این حضور، نماد همدلی، اتحاد و اخوت ملت ایران است.
وی خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام مردم، معادلات دشمن را بر هم زد و با وجود تبلیغات گسترده و جنگ روانی در فضای مجازی، دشمن نتوانست اراده ملت ایران را متزلزل کند.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: ملت ایران همچون یاران امام حسین(ع)، عزت و شرافت خود را حفظ کرده و همانند کربلا حاضر است برای دفاع از ارزشها جان خود را فدا کند، اما هرگز عزت و آبروی خود را از دست نخواهد داد.
سردار محمدیاصل با تأکید بر اینکه رزمندگان اسلام با تکیه بر ایمان، خودباوری و توکل به خداوند در برابر دشمن ایستادهاند، گفت: همدلی مردم، حمایت از نیروهای مسلح و پایبندی به باورهای اعتقادی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، رمز اقتدار و امنیت کشور است.
وی با دعوت به حفظ وحدت و پرهیز از دوقطبیسازی در جامعه، اظهار کرد: ترک میدان تنها با دستور فرماندهی معظم کل قوا معنا پیدا میکند و همه باید با هوشیاری، وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در پایان با بیان اینکه با توکل به خداوند، توسل به اهلبیت(ع) و دعای خیر پدران و مادران شهدا، حق و حقیقت ماندگار خواهد ماند، تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و فرهنگ عاشورا، مسیر عزت و مقاومت را با قدرت ادامه خواهد داد.
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