ساماندهی فضاهای عمومی و اراضی معصومیه روی میز شورای شهر بیرجند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: اعضای شورای شهر بیرجند با انتقاد از برخی ناهنجاری‌های در خیابان ها و پارک های بیرجند، از مشاهده بی حجابی در برخی خیابان ها گلایه کردند و بر ضرورت برنامه‌ریزی با هدف ساماندهی فضاهای عمومی و تقویت فرهنگ‌سازی در این زمینه تاکید کردند.

اعضای شورای شهر بیرجند صبح دوشنبه در جلسه شورا با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر، نسبت به وضعیت حجاب در برخی معابر و نحوه استفاده از بعضی فضاهای عمومی گلایه کرد.

آنها از مشاهده بی حجابی در معابر شهر بیرجند گلایه کردند گفتند: این موضوع از جمله دغدغه‌های مسئولان و متولیان فرهنگی باید باشد.

اعضای شورا با تاکید بر این که باید زمینه استفاده همه شهروندان از امکانات شهری فراهم شود، افزودند: شهرداری باید زیرساخت‌های لازم را با زمان‌بندی استفاده از امکانات فضاهای ورزشی، تأمین روشنایی مناسب و پیش‌بینی فضاهای مورد نیاز، شرایط بهتری برای حضور بانوان در پارک‌ها و مجموعه‌های ورزشی ایجاد کند.

به گفته آنها برای انجام این کار مدیریت شهری باید امکانات و بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند.

آنها همچنین با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در حل مسائل اجتماعی اظهار کردند: شورا و شهرداری در چارچوب وظایف خود پیگیر ایجاد شرایط مناسب در فضاهای شهری هستند، اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، همراهی مردم و دستگاه‌های فرهنگی ضروری در این خصوص ضروری است.

مشکل چند ساله مالکین اراضی غرب اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با وجود پس گیری های انجام شده در این مورد دستور بعدی این جلسه شورا بود که به ویژه از سال ۱۴۰۲ پی گیری های برای الحاق اراضی خود به محدوده شهر بیرجند انجام داده اند، اما با وجود وعده های داده شده بسیار در این خصوص هنوز اقدامی عملی در این زمینه انجام نشده است.

موافقت دستگاه ها در سفر رئیس جمهور

در این راستا همزمان با آغاز دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور شهید آیت الله رئیسی و جمعی از اعضای هیئت دولت به خراسان جنوبی، درخواست مالکین اراضی غرب فنی و حرفه‌ای بیرجند مبنی بر الحاق به محدوده شهر بیرجند مطرح و این موضوع در ستاد ارتباطات مردمی وزارت راه و شهرسازی طرح و پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی مالکین، قدمت استعلامات اخذ شده (سال ۱۳۵۳) و موافقت دستگاه‌های ذی ربط با احداث شهرک در اراضی مذکور موافقت شد.

همچنین تایید طرح تفکیکی اراضی توسط شهرداری، الحاق اراضی برابر طرح تفکیکی مشتمل بر ۴۸۴ قطعه مسکونی (ممهور شده توسط شهرداری) به منظور حل مشکل ۴۸ ساله مالکین مورد تایید قرار گرفت.

در این راستا مقرر شد تراکم ساختمانی اراضی (با بررسی سرانه خدمات منطقه و جمعیت‌پذیری محله معصومیه) توسط مشاور و بازنگری طرح جامع شهر بیرجند بررسی و اراضی مورد نظر با تراکم مناسب به محدوده طرح جامع الحاق شود.

معاون شهرسازی و معماری وقت شهرداری بیرجند در جلسه‌ای که به درخواست ساکنین خیابان معصومیه شهر بیرجند در محل مسجد الغدیر تشکیل شده بود، اظهار کرد: این جلسه به منظور پاسخگویی به مشکلات اهالی این منطقه برگزار شده است.

حمید فخیم زاده اظهار کرد:: ساکنین این منطقه خواستار الحاق طرح تفکیکی ۲۲.۵ هکتاری واقع در این منطقه به محدوده شهری هستند که شهرداری بیرجند با بررسی پرونده قدیمی مربوط به سال ۱۳۵۴ امور فنی مربوط به طرح شامل تهیه فایل اتوکدی و محاسبه سطوح مسکونی، خدماتی و معابر را انجام داده است.

وی با اشاره به ۴۸۲ قطعه زمین واقع در این طرح بیان کرد: این طرح تفکیکی در حریم شهر و خارج از محدوده شهری تهیه شده و در سال ۵۴ پاسخ گرفته است، اما تاکنون به شهر الحاق نشده است.

وی با اشاره این که مالکین سند ششدانگ داشته و تقاضای الحاق به محدوده شهری را دارند، ادامه داد: به لحاظ حقوقی و بر اساس قانون برای تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها افراد باید تا ۲۰ درصد اراضی را برای تامین اراضی واقع در طرح‌ها به شهرداری‌ها واگذار کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند گفت: همه مالکین باید درخواست ورود به محدوده شهری را به شهرداری بدهند که با توجه به تعدد مالکین که بالغ بر ۴۰۰ نفر هستند، تاکنون این اجماع ایجاد نشده است.

وی به مباحث فنی این محدوده اشاره و بیان کرد: طرح جامع شهری در حال بازنگری است و افزایش محدوده کاربری شهر بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی صورت می‌پذیرد که بررسی این محدوده از نظر نهادهای ذیربط موازی کاری محسوب شده و ترجیح داده می‌شود مساله ورود به محدوده شهری این اراضی هم در قالب بازنگری طرح جامع بررسی شود.

وی یادآور شد: شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند با بحث حقوقی ورود این اراضی به محدوده شهر موافق هستند و با درخواست اکثریت مالکینی که فعلا در دسترس هستند، این موضوع را برای بررسی ارجاع خواهند داد، اما به لحاظ فنی، شهرداری و شورا تنها جزئی از سیستم تصمیم گیری هستند که قاعدتاً تمام تلاش خود را برای دفاع از حقوق شهروندان انجام خواهند .

تعدادی از مالکین اراضی غرب اداره کل فنی و حرفه ای استان امروز دوشنبه با حضور در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند که با حضور شهردار و معاون فرماندار بیرجند، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی برگزار شد، خواستار بررسی این موضوع و تصمیم گیری در این زمینه شدند.

نماینده مالکین اراضی معصومیه بیرجند گفت: از سال ۱۴۰۲ و در زمان استاندار قبلی خراسان جنوبی پی گیری های برای الحاق این اراضی به محدوده شهر بیرجند انجام شد اما با وجود برگزاری جلسه ای در این زمینه در استانداری به دلایلی هنوز

در این زمینه اقدامی انجام نشده است.

سید کاظم علوی اظهار کرد: بعد از پی گیری های بسیار به ما گفته شد که تنها راه حل این مشکل تفاهم با راه و شهرسازی است که برای بررسی این موضوع جلسه ای تشکیل شد که در ابتدا به ما گفته شد بر اساس ۳۰، ۷۰ باید این تفاهم انجام شود که در ادامه به ۳۰ درصد خالص مسکونی تغییر کرد بعد از انجام همه کاربری ها باید انجام شود که ما با آن موافق نبودیم.

وی اظهار کرد: از حدود سه هزار مالک این اراضی تاکنون هزار و ۷۰۰ مالک شناسایی شده اند و حدود ۶۰ درصد این مالکین با تغییر کاربری این اراضی بر اساس شرایط مطرح شده، موافق هستند اما راه و شهرسازی خواستار رضایت ۱۰۰درصد مالکین در این باره هست.

نماینده مالکین با اشاره به این که بعضی از مالکین این اراضی فوت کرده اند و یا در خارج از کشور هستند، افزود: چون طرح جامع شهر بیرجند مصوب شده و در آن الحاق این اراضی مد نظر قرار نگرفته است، با توجه به برنامه توسعه هفتم، الحاق اراضی به محدوده شهری با رعایت فرمولی می تواند انجام پذیر است و ما خواستار پاسخی روشن در این خصوص هستیم.

علوی در ادامه افزود: درصورت امکان با مقام قضایی هماهنگی لازم انجام خواهد شد که اگر تعدادی از مالکین حضور نداشته باشند، اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند هم پیشنهاد کرد تا یک نفر برای پی گیری امور اداری مربوط به این اراضی، وکالت همه مالکان را بگیرد.

مرتضی یزدان شناس گفت: باید مشابه شهرک صنوف آلاینده طرحی در این خصوص تهیه شود و شهرداری هم به مالکان مورد نظر مجوز لازم برای ساخت و ساز بدهد تا روال اداری آن انجام شود.

وی تاکید کرد: مالکان این اراضی باید بدانند که با تغییر کاربری در این زمینه، متراژ اراضی آنها هم تغییر خواهد کرد. نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم گفتند: بر اساس برنامه توسعه هفتم امکان الحاق این اراضی به محدوده شهر بیرجند وجود دارد اما باید همه مالکان این اراضی شناسایی شوند و یا از مقام قضایی در این خصوص حکمی گرفته شود تا دیگر شاهد مشکلات به وجود آمده در زمینه الحاق اراضی به شهر قاین، در این مورد نباشیم.

محمد جاودان پور و رسول شفیعی همچنین تاکید کردند: که در راستای اجرای طرح های مختلف مانند جوانی جمعیت نیاز به تامین زمین در شهر بیرجند است و اگر بخواهد این کار از طریق اصلاح طرح جامع شهر بیرجند انجام شود، نیاز به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.

شهردار بیرجند هم با بیان این که در دوره مدیریت ششم شهر بیرجند مشکل پرونده های باقی مانده از گذشته با پی گیری های انجام شده، مرتفع شد، اظهار کرد: یکی از این پرونده ها مربوط به اراضی غرب اداره کل فنی و حرفه ای استان است.

موافقت در صورت پرداخت حق شهرداری

وی با اشاره به این که بعد از ۱۶سال پی گیری طرح جامع شهر بیرجند مصوب شد، افزود: در صورت پرداخت ۱۰ درصد حق قانونی شهرداری به جز ۱۰درصدی که برای معابر شهری باید مشخص شود، با انجام این کار موافق هستیم.

مهدی بهترین تاکید کرد: برای این که مشکل اراضی گذشته یک بار دیگر تکرار نشود، حتما باید قدرالسهم شهرداری پرداخت شود.

در پایان این جلسه بر عمل به پیشنهادات مرتضی یزدان شناس عضو شورای اسلامی شهر بیرجند برای حل این مشکل تاکید کردند.