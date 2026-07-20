کاهش ۷ درصدی عرضه جهانی نفت در سایه تحریم انصارالله علیه ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی آورد که با اعلام تحریم دریایی عربستان از سوی نیروهای انصارالله و انسداد کامل تنگه راهبردی «باب‌المندب» به عنوان دروازه جنوبی دریای سرخ، این موضوع می‌تواند صادرات نفت عربستان به آسیا را به طور کامل متوقف کرده و عرضه جهانی نفت را تا ۷ درصد دیگر کاهش دهد.

این خبرگزاری افزود: این اقدام در حالی است که جنگ کنونی با ایران پیش از این نیز جریان انرژی را با چالش جدی روبه رو کرده و میزان عرضه جهانی نفت را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

در همین رابطه، «محمد الباشا» تحلیلگر مسائل یمن و بنیان‌گذار مؤسسه مشاوره ریسک «باشا ریپورت» مستقر در واشنگتن، در تحلیل این وضعیت به رویترز گفت: مسئله کلیدی در حال حاضر این است که آیا آن‌ها [حوثی ها] هدف قرار دادن کشتی‌های عازم بنادر عربستان را آغاز خواهند کرد یا خیر؛ در این مرحله، هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد.

این کارشناس یمنی تبار افزود: حتی اگر هیچ کشتی‌ای مورد حمله قرار نگیرد، اعلام این خبر به تنهایی می‌تواند موجب اختلال در دریانوردی و ایجاد فضای عدم قطعیت برای بنادر عربستان شود.

وی گفت: این که آیا انصارالله از مرحله تهدید به اقدام مستقیم عبور خواهد کرد، همچنان مسئله تعیین‌کننده است.

تنش میان انصارالله و عربستان پس از آن دوباره شدت گرفته که ائتلاف سعودی دست به بمباران فرودگاه صنعای یمن زد و در پاسخ فرودگاه ابهای عربستان هدف حملات موشکی انصارالله قرار گرفت.

از سوی دیگر، شبکه المسیره یمن نیز اعلام کرد که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد: شرکت آرامکو، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان پیش از اعلام تحریم دریایی از سوی یمن، برای صادرات نفت خود به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ متکی بوده است.

این منابع افزودند: هنوز مشخص نیست یمنی‌ها ممنوعیت کشتیرانی علیه عربستان را چگونه اجرا خواهند کرد.

رویترز همچنین به نقل از این منابع گزارش داد: حتی ایجاد تغییرات جزئی در مسیرهای دریایی می‌تواند هزینه هر سفر ۷ ‌روزه را صدها هزار دلار افزایش دهد.

از سوی دیگر، مشاور شرکت نروژی «زینتا» (Xeneta) که فعال در بازار حمل‌ونقل دریایی است در گفت‌وگو با روزنامه نشنال اظهار کرد که عربستان توان تحمل تداوم محاصره دریایی یمن را ندارد.

وی افزود: بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ به شریان حیاتی دریایی این کشور تبدیل شده‌ است.