گزارش شرکت امنیت دریایی از تأثیر تحریم انصارالله بر بنادر عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی شرکت امنیت دریایی امبری انگلیس، این شرکت در این گزارش آورده است: اعلام این محاصره دریایی از سوی حوثی ها، پس از یک دوره تشدید تنش نظامی و حملات هوایی صورت گرفته است. اگرچه حریم دریایی منطقه هنوز به طور مستقیم تحت تأثیر عملیاتی قرار نگرفته، اما ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد که کشتیرانی وابسته به عربستان سعودی یا کشتی‌هایی که به مقصد بنادر این کشور حرکت می‌کنند، هنگام تردد در دریای سرخ و خلیج عدن با ریسک بالایی روبه رو هستند.

این شرکت امنیتی افزود: با توجه به الگوی پیشین انصارالله در اعمال «محاصره» علیه اسرائیل، اکنون خطر فزاینده‌ای مبنی بر هدف قرار گرفتن شرکت‌هایی که با بنادر عربستان تعامل دارند، وجود دارد.

امبری با اشاره به این که "بنادر عربستان در امتداد دریای سرخ در معرض خطر بالای حملات انصارالله ارزیابی می‌شوند" مدعی شد: هم‌زمان به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای، خطر حملات ایران نیز همچنان پابرجاست.

این شرکت در پایان اعلام کرد: به شرکت‌های کشتیرانی و تجاری توصیه شده است که وضعیت وابستگی و ارتباط خود با نمایه اهداف انصارالله را مورد ارزیابی قرار داده و در انجام ترددهای پرخطر در این آبراه‌ها تجدیدنظر کنند.