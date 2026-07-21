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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

۱۶ پروژه راه روستایی در همدان در دست اقدام است

۱۶ پروژه راه روستایی در همدان در دست اقدام است

همدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان گفت: در حال حاضر ۱۶ پروژه راه روستایی به طول ۷۶ کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۲.۱۹۷ میلیارد ریال در سطح استان در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی خرم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای روستایی در سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۱ کیلومتر زیرسازی راه روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت سه پیمانکار و مشارکت نهادهایی همچون بسیج سازندگی و اهالی روستاها انجام شده است.

وی با بیان اینکه اولویت این اداره کل ایجاد زیرسازی و احداث راه برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار است که نقش اتصال بین چندین روستا را ایفا می‌کنند، افزود: در مجموع هم‌اکنون ۱۶ پروژه راه روستایی به طول ۷۶ کیلومتر با اعتبار ۲.۱۹۷ میلیارد ریال در قالب ۱۶ قرارداد در سطح استان در حال اجرا است و برنامه ریزی شده ۱۲ قرارداد دیگر به طول ۵۰ کیلومتر نیز در سال جاری به مرحله پیمان‌سپاری برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به وضعیت شهرستان‌های استان تصریح کرد: شهرستان ملایر بیشترین نیاز را به احداث راه روستایی دارد.

وی افزود: هم‌اکنون تنها ۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فاقد آسفالت هستند که برای ۵ روستا فرایند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار در حال انجام است.

پرورشی با اشاره به الگوهای موفق مشارکت مردمی در اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: بهسازی راه روستایی «انجلاس» در شهرستان همدان به طول ۶.۵ کیلومتر، نمونه‌ای از همکاری مطلوب اهالی است که با اهدای نزدیک به سه میلیارد تومان از سوی مردم اجرایی شد و در پروژه «داغ‌داغ‌آباد به قلی‌آباد» به طول هشت کیلومتر نیز با استفاده از ظرفیت ایمیدرو و پیمانکاران ضمن اتصال راه‌های روستایی، راه دسترسی به معدن نیز فراهم شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در خصوص اقدامات حوزه ایمنی راه‌ها گفت: در چهار ماهه نخست امسال علاوه بر نصب روشنایی در ۱۲ نقطه و اجرای ۲.۵ کیلومتر روشنایی طولی، ۱۹۸ کیلومتر خط‌کشی راه‌های روستایی و فرعی با اعتباری معادل ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام شده و برنامه‌ریزی برای تامین روشنایی ۱۰ تقاطع دیگر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به عملکرد حوزه نگهداری و ابنیه فنی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۵ دستگاه پل در محور قلی‌آباد احداث و ۲۵۰ کیلومتر شانه‌سازی در محورهای مختلف انجام شده و پروژه‌های لکه‌گیری، بهسازی و روکش آسفالت به طول ۲۷.۵ کیلومتر در محورهایی نظیر سه‌راهی چورمق-قراکند، نهاوند-نورآباد، محور امزاجرد و ورودی کوزره اجرا شده است.

کد مطلب 6894293

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