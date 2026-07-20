پروژه آسفالت مسیر پل سیمره به شابداغ تا اربعین تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت قیصربیگی عصر دوشنبه از پروژه روکش آسفالت مسیر پل‌سیمره به شابداغ بازدید بعمل آورد.

فرماندار هلیلان در این بازدید که با حضور مدیر راهداری شهرستان انجام شد، ضمن تقدیر از زحمات راهداری استان و شهرستان از عملکرد کوتاه مدت مدیرکل جدید راهداری اعلام رضایت کردو گفت: راهداری استان در این مدت کوتاه با اولویت قرار دادن مناطق محروم و کم برخوردار رسالتی خطیر دارد.

وی در ادامه پروژه آسفالت روستاهای بیشی و چال خشک، روکش آسفالت سه روستای وربر، ورمله و داربید، روکش آسفالت کمربندی شهر توحید از اقدامات خوب راهداری در شهرستان هلیلان عنوان کرد و گفت: همچنین اتصال زردلان سردسیر به مرکز شهرستان از پروژه های مهم راهداری در شهرستان بوده که بسیار حائز اهمیت است.