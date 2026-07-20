به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری در حاشیه بازدید مشترک با فرماندار بافق و معاون راهداری از محورهای این شهرستان اظهار کرد: هدف گذاری مجموعه راهداری باری شهرستان بافق در سال جدید این است که با اجرای قراردادهای منعقد شده در محور اصلی یزد - بافق به سمت بهاباد، عملیات مرمتی را به شکلی پیش ببریم که تا پایان سال، هیچ محدوده ناایمن یا خسارت‌دیده‌ای که موجب نارضایتی عمومی شود، در این مسیر باقی نماند.

رستگاری با اشاره به تعامل مثبت بخش خصوصی و دولتی تصریح کرد: با محوریت فرمانداری و مشارکت بخش خصوصی، عملیات بهسازی باند دوم محور بافق به کوشک شتاب گرفته و بخش عمده آن اجرایی شده است. به موازات این اقدامات، روکش و نگهداری فاز اول محور پرحادثه «پل راه‌آهن تا بیشه در» به طول ۶ کیلومتر در دستور کار قرار دارد که با توجه به اهمیت بالای این نقطه در کاهش سوانح ناگوار، این پروژه تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به تغییر ماهیت عملکردی جاده‌های روستایی بافق گفت: حجم بالای تردد ماشین‌آلات سنگین معادن، استهلاک شدید راه‌های روستایی و افزایش هزینه های نگهداری را به همراه داشته است. پیشنهاد می شود با طراحی یک مدل مشارکتی با معادن منطقه، بودجه لازم برای ایمن‌سازی این مسیرها تامین شود؛ اقدامی که در صورت تحقق، تحولی بزرگ در زیرساخت‌های فرعی شهرستان ایجاد می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد از برخورد سخت‌گیرانه با خودروهای سنگین متخلف خبر داد و گفت: بارگذاری بیش از حد استاندارد و حمل بار بدون بارنامه، هزینه‌های نگهداری راه‌های استان را چندین برابر کرده است. برای حل ریشه‌ای این بحران، مطالعات راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی و پایش الکترونیکی به پایان رسیده و وارد فاز اجرا شده است.

وی تاکید کرد: این سامانه‌ها ظرف چند ماه آینده عملیاتی می‌شوند و با رصد آنلاین اطلاعات بارنامه در سراسر استان، برخوردهای قانونی و بازدارنده‌ای با متخلفان صورت خواهد گرفت تا آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای به حداقل برسد.