پیشرفت ۳۰درصدی بهسازی باند شمالی آزادراه قزوین–زنجان در محدوده تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیریپور اظهار کرد: پروژه بهسازی و روکش آسفالت باند شمالی آزادراه قزوین–زنجان در محدوده پل تاکستان به طول چهار کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۷۰ میلیارد ریال در دست اجرا است و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: این پروژه شامل بهسازی و اجرای روکش آسفالت مسیر است که با هدف ارتقای کیفیت سطح راه، افزایش ایمنی تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و بهبود شرایط عبور و مرور کاربران جادهای اجرا میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین با تأکید بر اهمیت نگهداری راههای شریانی بیان کرد: آزادراه قزوین–زنجان از محورهای مهم و پرتردد کشور محسوب میشود و اجرای طرحهای بهسازی در این مسیر نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفرها، ارتقای کیفیت تردد و حفظ سرمایههای ملی دارد.
معیریپور خاطرنشان کرد: عملیات روکش آسفالت و نگهداری محورهای شریانی استان بر اساس اولویتهای فنی و با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت شبکه راهها و ارائه خدمات مطلوبتر به کاربران جادهای با جدیت ادامه دارد.
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