تجهیز ۱۳ منطقه عشایری مهرستان به پمپ های خورشیدی

ادریس سپاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان مهرستان با برخورداری از بیش از ۳۵۰۰ خانوار عشایری، یکی از قطبهای مهم تولید دامی در جنوب سیستان و بلوچستان است که حمایت از این قشر در راستای تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی، از اولویتهای اصلی اداره امور عشایر محسوب میشود.
سپاهی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی تصریح کرد: با توجه به صعبالعبور بودن برخی مناطق و چالشهای تأمین سوخت، در سال جاری تمرکز ویژهای بر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر داشتیم. در همین راستا، عملیات تجهیز ۱۳ منطقه عشایری مهرستان به سیستمهای پمپ آب خورشیدی برای تأمین آب شرب با موفقیت به پایان رسید.
وی افزود: این پروژهها با هدف حذف وابستگی به سوختهای فسیلی و تأمین پایداری در دسترسی به منابع آبی انجام شده است که گامی مهم در جهت تثبیت جمعیت عشایری در کانونهای تولید به شمار میرود.
مدیر اداره امور عشایر شهرستان مهرستان با تأکید بر اینکه جامعه عشایری نیازمند نگاه ویژه و فرابخشی است، تصریح کرد: اگرچه خدمات مختلفی به این قشر ارائه میشود، اما برای ارتقای سطح معیشت و رفاه آنان، نیازمند همکاری جدی سایر دستگاههای اجرایی هستیم.
سپاهی «آب، راه و آموزش» را سه چالش اصلی و مطالبات اولویتدار عشایر مهرستان برشمرد و بیان کرد: بسیاری از مسیرهای تردد عشایر به دلیل کوهستانی بودن، نیازمند تسطیح و بهسازی مداوم توسط راهداری است تا عشایر بتوانند محصولات خود را به آسانی به بازار عرضه کنند.
وی در ادامه به مقوله آموزش نیز اشاره کرد و افزود: عدالت آموزشی برای فرزندان عشایر یک ضرورت اجتنابناپذیر است و میطلبد اداره آموزش و پرورش با برنامهریزی دقیقتر، زیرساختهای آموزشی مناسبتری را فراهم کند.
سپاهی با قدردانی از پیگیریهای فرماندار شهرستان خاطرنشان کرد: عشایر ستونفقات تولید در منطقه هستند. نگاه مسئولین به این مناطق باید نگاهی مولد باشد و هرگونه هزینه در مناطق عشایری، سرمایهگذاری برای امنیت غذایی و رونق اقتصادی شهرستان است. ما در اداره امور عشایر با تمام توان آماده تعامل با دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی بهتر به این جامعه شریف هستیم.
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