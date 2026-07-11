خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: حوادث ناشی از حمله سگهای بلاصاحب به شهروندان در سنندج، موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از وقوع چنین اتفاقاتی در نقاط مختلف شهر منتشر شده است.
با وجود طرح مطالبات مردمی برای ساماندهی این وضعیت، همچنان برخی شهروندان از تردد در برخی محلات، بهویژه در ساعات ابتدایی صبح و شب، احساس ناامنی میکنند.
در تازهترین مورد، یک دختر ۱۲ ساله در محله شهرک سعدی سنندج هنگام بازگشت از کلاس زبان هدف حمله چند سگ بلاصاحب قرار گرفت و این حادثه بار دیگر نگرانی خانوادهها را درباره امنیت تردد کودکان در سطح شهر افزایش داده است.
نگرانی خانوادهها از تکرار حوادث مشابه
پدر این دختر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دخترم پس از پایان کلاس زبان و در مسیر بازگشت به منزل، در محدوده شهرک سعدی مورد حمله چند سگ قرار گرفت که این حادثه آسیب روحی و جسمی برای او به همراه داشت.
وی با بیان اینکه فرزندش همچنان از تکرار این اتفاق هراس دارد، افزود: اکنون دخترم به دلیل ترس از حمله دوباره سگها، حاضر نیست به تنهایی از منزل خارج شود و این موضوع زندگی روزمره او را تحت تأثیر قرار داده است.
این شهروند سنندجی با اشاره به پیگیریهای حقوقی خود گفت: شکایت از متولیان مربوطه را در دستور کار قرار دادهام تا شاید با رسیدگی به این موضوع، از تکرار چنین حوادثی برای سایر کودکان و شهروندان جلوگیری شود.
مطالبه ساماندهی سگهای بلاصاحب
موضوع ساماندهی سگهای بلاصاحب طی سالهای اخیر بارها از سوی شهروندان سنندجی مطرح شده است، بسیاری از ساکنان محلات مختلف معتقدند افزایش حضور این حیوانات در برخی نقاط شهری، بهویژه در مناطق کمتردد، نگرانیهایی را برای خانوادهها و عابران ایجاد کرده است.
در مقابل، شهرداری سنندج در مقاطع مختلف اعلام کرده است که ساماندهی سگهای بلاصاحب نیازمند تأمین اعتبارات، ایجاد زیرساختهای مناسب و فراهم شدن مکان نگهداری استاندارد است و اجرای کامل این طرح بدون تأمین این الزامات با محدودیتهایی روبهرو خواهد بود.
حقوق حیوانات و امنیت شهروندان؛ دو مطالبه همزمان
مدیریت سگهای بلاصاحب سالهاست به یکی از موضوعات مورد بحث میان شهروندان و فعالان حوزه حمایت از حیوانات تبدیل شده است اگرچه اصل حمایت از حیوانات و جلوگیری از هرگونه رفتار خشونتآمیز، مورد تأکید قانون و افکار عمومی است، اما بخشی از شهروندان معتقدند این موضوع نباید مانعی برای ساماندهی اصولی سگهای بلاصاحب و تأمین امنیت معابر شهری باشد.
در سالهای اخیر هر بار که بحث جمعآوری یا ساماندهی این حیوانات مطرح شده، برخی از فعالان حقوق حیوانات نسبت به شیوه اجرای این اقدامات اعتراض کرده و بر استفاده از روشهای انسانی تأکید داشتهاند.
با این حال، وقوع حوادثی مانند حمله به شهروندان، این پرسش را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است که در کنار دفاع از حقوق حیوانات، چه راهکار عملی برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، بهویژه کودکان، باید ارائه شود.
به باور بسیاری از شهروندان، مدیریت این معضل نیازمند ایجاد تعادل میان حفظ حقوق حیوانات و تأمین امنیت عمومی است؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم همکاری دستگاههای اجرایی، متخصصان و فعالان این حوزه برای رسیدن به راهکاری پایدار و قابل اجرا خواهد بود.
ضرورت اقدام مؤثر دستگاههای مسئول
حادثه اخیر بار دیگر ضرورت برنامهریزی جامع برای مدیریت سگهای بلاصاحب در سنندج را یادآوری کرده است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، تأمین اعتبارات لازم، رعایت اصول بهداشتی و زیستمحیطی و همچنین توجه همزمان به امنیت شهروندان و الزامات قانونی در حوزه حمایت از حیوانات است.
به نظر میرسد تا زمان اجرای راهکارهای پایدار، مطالبه شهروندان برای افزایش امنیت معابر و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی همچنان یکی از دغدغههای اصلی ساکنان سنندج باقی خواهد ماند.
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