مراسم بزرگداشت روز شهردار و دهیار در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح سه شنبه در مراسم تقدیر از شهرداری‌ها و دهیاری‌های بوشهر با تأکید بر اینکه مناسبت گرامیداشت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فرصتی مغتنم برای تجلیل از خادمان مردم در عرصه مدیریت محلی است، اظهار کرد: شهرداران و دهیاران در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم در حوزه مدیریت شهرها و روستاها قرار دارند و مسئولیت مدیریت امور محلی را در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده آنها است.

فرماندار بوشهر با اشاره به خدمات ارزشمند این مدیران محلی در جریان جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: حضور موثر و پررنگ کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها در خدمت رسانی در ایم جنگ موثر و پررنگ بود.

وی با اشاره به حمایت از برگزاری رویدادهای فرهنگی اجتماعی و مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، افزود: تداوم خدمت صادقانه بی‌منت و مسئولانه به مردم بهترین و زیباترین ادای دین به رهبر شهید و آرمان‌های شهداست، شهدایی که با فداکاری و ایثارگری عزت و اقتدار ایران اسلامی را رقم زدند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر جایگاه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به‌عنوان ارکان بنیادین توسعه محلی تصریح کرد: این نهادها با همدلی و هم‌افزایی پیشران عمران و آبادانی توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرها و روستاها هستند و نقشی کلیدی در تحقق عدالت منطقه‌ای در مسیر توسعه ایفا می‌کنند.

ضرورت هم‌آفرینی توسعه با هویت بومی

وی با تأکید بر اینکه توسعه محلی مبتنی بر تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی شکل می‌گیرد، افزود: نهاد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌هیچ‌عنوان رافع مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال شهرها و روستاها نیست، بلکه این نهادها باید ضمن تعامل با دستگاه‌ها نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر را ایفا کنند.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت هم‌آفرینی توسعه با هویت بومی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که رهبر شهید تأکید داشتند خدمات متنوع در شهرها و روستاها از جمله ساختمان‌سازی احداث خیابان‌ها نام‌گذاری‌ها و زیباسازی‌ها باید ضمن بهره‌گیری از پیشرفت‌های روز با معماری ایرانی اعتقادات دینی بافت اجتماعی و شرایط اقلیمی هر منطقه کاملاً متناسب باشد، توسعه در حقیقت زمانی پایدار می‌شود که با هویت و مقتضیات بومی هر منطقه عجین شود.

شهرداران و دهیاران حافظ هویت بومی باشند

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداران و دهیاران بایدحافظ هویت بومی شهرها و روستاها باشند، افزود: شفاف‌سازی حدود وظایف و اختیارات این مدیران محلی می‌تواند به افزایش اثربخشی مدیریت محلی و تسریع روند توسعه پایدار در شهرها و روستاهای کشور منجر شود.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: ضمن گرامیداشت این بزرگداشت به تمامی خادمان عرصه مدیریت شهری و روستایی توفیقات روزافزون آنان را در مسیر خدمت به مردم شریف بوشهر از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.