به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بینالمللی، آخرین دادههای منتشر شده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ نشان میدهد ذخایر استراتژیک نفت آمریکا با کاهش ۵.۱ میلیون بشکهای در هفته منتهی به این تاریخ، به ۳۱۱.۴ میلیون بشکه رسیده است که پایینترین سطح در چهار دهه اخیر محسوب میشود.
شواهد و آمارهای ثبتشده در چهار روز پس از انتشار این گزارش، حاکی از تداوم روند نزولی و فشار فزاینده بر این ذخایر است. تحلیلگران پیشبینی میکنند با تداوم سرعت کنونی، ذخایر مذکور ظرف دو تا سه ماه آینده از سقف قانونی تعیینشده توسط کنگره، یعنی ۲۵۲.۴ میلیون بشکه، عبور کرده و وارد محدوده بحرانی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند این روند صرفاً یک نوسان مقطعی نیست، بلکه با یک چالش ساختاری در امنیت انرژی آمریکا مواجه هستیم. تداوم این وضعیت میتواند ضمن تهدید امنیت انرژی داخلی، تعادل بازارهای جهانی نفت و شاخصهای اقتصاد بینالملل را نیز بهشدت تحتالشعاع قرار دهد.
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