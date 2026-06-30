به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اداره انرژی آمریکا، حجم نفت موجود در ذخایر استراتژیک ایالات متحده (SPR) در پی تحولات اخیر در بازار انرژی و درگیریهای منطقهای با کاهش ۵.۵ میلیون بشکهای نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۲۵.۷ میلیون بشکه رسید.
بررسیها نشان میدهد طی چهار ماه گذشته، مجموع ذخایر راهبردی نفت این کشور بیش از ۱۱۱ میلیون بشکه کاهش یافته که در تاریخ ذخیرهسازی نفت ایالات متحده بیسابقه است.
کارشناسان معتقدند با نزول ذخایر استراتژیک به این سطوح، توانایی دولت آمریکا برای مداخله در بازار و تثبیت قیمتهای جهانی نفت بهشدت محدود شده است. تحلیلگران بازار هشدار میدهند که در صورت عدم تداوم تفاهمهای فعلی برای مدیریت عرضه، بازارهای جهانی ممکن است با کمبود جدی نفت مواجه شده و شاهد افزایش قیمتها باشند.
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