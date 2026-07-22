ذخایر نفت آمریکا به مرز بحرانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بین‌المللی، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد ذخایر راهبردی نفت خام ایالات متحده (SPR) به پایین‌ترین سطح خود در ۴۳ سال گذشته رسیده و روند برداشت از این ذخایر همچنان با سرعت ادامه دارد.

بر اساس آمار منتهی به ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، حجم ذخایر راهبردی نفت آمریکا به ۳۱۱.۴ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ سطحی که پایین‌ترین میزان از اوایل دهه ۱۹۸۰ محسوب می‌شود. کارشناسان می‌گویند در صورت تداوم روند فعلی، آمریکا تا سپتامبر یا اکتبر ۲۰۲۶ از حداقل ذخیره تعیین‌شده توسط کنگره عبور خواهد کرد و ناچار به استفاده از اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور می‌شود.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد کاهش ذخایر نفتی آمریکا می‌تواند توان واشنگتن برای مدیریت شوک‌های عرضه و بحران‌های ژئوپلیتیکی را محدود کرده و در عین حال بر انتظارات بازار جهانی نفت اثر بگذارد.