به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت انرژی آمریکا، ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن با کاهش ۸.۹ میلیون بشکهای به ۳۴۰.۳ میلیون بشکه رسید که پایینترین سطح این ذخایر از سال ۱۹۸۳ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، ذخایر نفت ترش با کاهش ۴.۱ میلیون بشکهای به ۲۱۱.۹ میلیون بشکه و ذخایر نفت شیرین نیز با افت ۴.۹ میلیون بشکهای به ۱۲۸.۳ میلیون بشکه رسیده است. این میزان کاهش، سومین افت هفتگی بزرگ در تاریخ ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به شمار میرود.
کارشناسان انرژی هشدار میدهند حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به توافق صلح میان ایران و آمریکا، بازگشت کامل بازار انرژی به شرایط عادی به زمان قابل توجهی نیاز خواهد داشت.
به گفته تحلیلگران، تولید و صادرات نفت کشورهای منطقه خلیج فارس احتمالاً تا اوایل سال ۲۰۲۷ به سطح پیش از بحران بازنخواهد گشت و بازسازی ظرفیت صادرات گاز طبیعی نیز به دلیل آسیبهای وارد شده به زیرساختها زمان بیشتری خواهد برد.
در همین حال آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است که بازار جهانی نفت حتی در صورت تحقق توافق سیاسی، دستکم تا سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ با کسری عرضه مواجه خواهد بود.
برآوردها همچنین نشان میدهد بازگرداندن سطح ذخایر استراتژیک آمریکا به میزان سال ۲۰۲۵ حداقل یک سال زمان نیاز دارد.
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