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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

معتمدیان: مدیرانی که مسئولیت پذیر نباشند برکنار می شوند

معتمدیان: مدیرانی که مسئولیت پذیر نباشند برکنار می شوند

اسلامشهر- استاندار تهران گفت: مدیرانی که نسبت به نیازهای مردم بی تفاوت باشند برکنار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح سه شنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی استان تهران و شهرستان اسلامشهر خطاب به برخی سهل انگاری در عمل به تعهدات مدیریتی گفت: مدیرانی که مسئولیت پذیر نباشند برکنار خواهند شد.

استاندار تهران با خطاب قرار دادن مدیران و دست اندرکاران استانی و شهرستانی بیان داشت: بی انصافی است در شرایط سخت فعلی شاهد برخی سهل انگاری و کم کاری مدیران در انجام تعهدات باشیم.

معتمدیان خاطرنشان ساخت: شفاف سازی در فعالیت ها یک اصل است و هر مدیری که نسبت به موضاعت مردم و تعهداتش کوتاهی کند می بایستی پاسخگو باشد و بدون تعارف برخورد خواهیم کرد.

استاندار تهران همچنین با اشاره به در دسترس بودن مصوبات استانداری گفت: رسانه ها را یار و همراه خود می‌دانیم و اطلاع رسانی از نقاط ضعف و قوت به شفاف سازی امور می انجامد.

کد مطلب 6894502

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