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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

نرخ جدید حواله دلار در مرکز مبادله

نرخ جدید حواله دلار در مرکز مبادله

در معاملات روز جاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار به ۱۵۰ هزار و ۹۱۵ تومان رسید و سایر ارزهای شاخص نیز روند صعودی خود را حفظ کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده در تاریخ سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت انواع ارز در تالار حواله با افزایش نسبت به روزهای گذشته اعلام شد.

بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا با ثبت رقمی جدید به ۱۵۰,۹۱۵ تومان رسید. همچنین نرخ حواله یورو ۱۷۲,۲۲۳ تومان، درهم امارات ۴۱,۰۹۳ تومان، یوان چین ۲۲,۲۹۱ تومان و روبل روسیه ۱,۹۲۷ تومان در سامانه این مرکز قیمت‌گذاری شده است. این نوسانات قیمتی در حالی رخ می‌دهد که بازار حواله ارز به‌منظور تأمین نیازهای وارداتی کشور، همچنان مرجع اصلی قیمت‌گذاری در معاملات تجاری محسوب می‌شود.

کد مطلب 6894506
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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