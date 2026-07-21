نرخ جدید حواله دلار در مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده در تاریخ سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت انواع ارز در تالار حواله با افزایش نسبت به روزهای گذشته اعلام شد.
بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا با ثبت رقمی جدید به ۱۵۰,۹۱۵ تومان رسید. همچنین نرخ حواله یورو ۱۷۲,۲۲۳ تومان، درهم امارات ۴۱,۰۹۳ تومان، یوان چین ۲۲,۲۹۱ تومان و روبل روسیه ۱,۹۲۷ تومان در سامانه این مرکز قیمتگذاری شده است. این نوسانات قیمتی در حالی رخ میدهد که بازار حواله ارز بهمنظور تأمین نیازهای وارداتی کشور، همچنان مرجع اصلی قیمتگذاری در معاملات تجاری محسوب میشود.
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