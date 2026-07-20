تداوم نوسان مثبت نرخ انواع حواله ارزی در مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از معاملات روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵، نرخ حواله انواع ارزهای کاربردی در تالار حواله با روند صعودی همراه بود.

در معاملات این روز، نرخ حواله دلار آمریکا با عبور از مرزهای قبلی، به قیمت ۱۵۰ هزار و ۶۸۸ تومان معامله شد. همچنین حواله یورو که یکی از ارزهای پرتقاضای بازار محسوب می‌شود، رقم ۱۷۲ هزار و ۳۶۲ تومان را در تابلوی مرکز مبادله ثبت کرد.

در همین حال، حواله درهم امارات به عنوان ارز مرجع منطقه به قیمت ۴۱ هزار و ۳۱ تومان ارزش‌گذاری شد. در بخش سایر ارزهای آسیایی و اروپایی نیز حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۲۳۸ تومان و حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۲۲ تومان قیمت‌گذاری شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.