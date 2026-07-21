به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: اعضای پیکر مطهر شهدای شناساییشده مدرسه شجره طیبه میناب فردا چهارشنبه ۳۱ تیر تشییع میشود.
وی افزود: مراسم وداع و تشییع ساعت ۷ و سی دقیقه از چهار راه امام خمینی (ره) میناب آغاز میشود.
نفیسی بیان کرد: اعضای پیکرهای مطهر پس از تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای میناب منتقل میشود.
وی گفت: اعضای پیکر این شهدا پس از تایید هویت با آزمایشهای تخصصی ژنتیک (DNA) شناسایی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ از مردم برای حضور پرشور در این مراسم، ادای احترام و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا دعوت کرد.
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