به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در کارگروه شورای ترافیک لرستان با اشاره به نزدیکی ایام اربعین حسینی، بر آمادگی کامل اداره کل راهداری و پلیس‌راه استان برای ارتقای ایمنی‌محورهای مواصلاتی تأکید و اظهار کرد: باتوجه‌به تردد گسترده زائران از مسیر لرستان، همه دستگاه‌های اجرایی باید تمهیدات لازم را برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث احتمالی فراهم کنند.

وی با بیان اینکه کاهش تصادفات و حفظ جان مسافران، اولویت اصلی تصمیمات شورای ترافیک استان است، افزود: موضوع ارائه طرح زوج و فرد در شهر خرم‌آباد به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت ترافیک شهری مورد بررسی جدی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری برنامه عملیاتی خود را در این زمینه به جلسه آتی شورا ارائه دهد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای مصوبات پیشین شورای ترافیک، تصریح کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه تحقق مصوبات باید به‌صورت مستمر پایش شود تا از موازی‌کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات جلوگیری به عمل آید.

مجیدی به موضوع احداث پلیس‌راه دلفان - هرسین اشاره کرد و گفت: فرمانداری شهرستان دلفان موظف شد با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، نسبت به تخصیص و پیگیری زمین موردنیاز برای احداث این پلیس‌راه اقدام کند.

وی با تقدیر از اداره کل آموزش‌وپرورش استان، بیان داشت: همکاری این نهاد در تأمین فضای پارکینگ عمومی و استفاده بهینه از حیاط مدارس در ساعات غیردرسی، گامی مؤثر در کاهش ترافیک شهری بوده است که شایسته تقدیر است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه تمام طرح‌های ترافیکی باید باهدف تأمین منافع عمومی تصویب شوند، تصریح کرد: در اتخاذ تصمیمات ترافیکی باید از نگاه فردمحور پرهیز کرده و مصالح جمعی شهروندان را ملاک عمل قرار دهیم تا شاهد شهری ایمن‌تر و منظم‌تر باشیم.