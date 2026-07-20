خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کافی است این روزها از شرق تا غرب مازندران عبور کنید؛ در حاشیه جاده‌ها، در ورودی شهرها، کنار رودخانه‌ها و حتی در دل بافت‌های شهری، صدای ماشین‌آلات عمرانی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.

جرثقیل‌هایی که سال‌ها بی‌حرکت مانده بودند، دوباره به حرکت درآمده‌اند، کارگاه‌هایی که روزگاری به نماد رکود پروژه‌های عمرانی تبدیل شده بودند، حالا نفس تازه‌ای گرفته‌اند و پروژه‌هایی که مردم سال‌ها افتتاح آنها را تنها در وعده‌ها شنیده بودند، یکی پس از دیگری به ایستگاه بهره‌برداری نزدیک می‌شوند.

مازندران در آغاز فعالیت دولت چهاردهم با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو بود؛ بیش از دو هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی که هر کدام بخشی از سرمایه‌های ملی را در خود حبس کرده و سال‌ها به دلیل کمبود اعتبار، تغییر مدیریت‌ها، مشکلات تملک اراضی، اختلافات حقوقی، ترک فعل‌ها و نبود تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، نیمه‌کاره باقی مانده بودند.

انباشت این پروژه‌ها تنها به معنای توقف عملیات اجرایی نبود؛ بلکه مردم استان سال‌ها از خدماتی که باید در حوزه راه، درمان، حمل‌ونقل، آموزش، آب، ورزش و توسعه شهری دریافت می‌کردند، محروم ماندند و هزینه تکمیل این طرح‌ها نیز هر سال با افزایش قیمت مصالح و خدمات، سنگین‌تر شد.

این اتفاق در شرایطی رقم خورده که کشور همچنان با محدودیت‌های اقتصادی، کمبود منابع مالی و شرایط جنگ منطقه‌ای روبه‌رو است، اما کارگاه‌های عمرانی در مازندران خاموش نشده‌اند و روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار ادامه یافته است.

سه‌راه جویبار؛ گره‌ای که پس از سال‌ها باز شد

یکی از نخستین پروژه‌هایی که به فهرست طرح‌های تکمیل شده اضافه شد، تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) سه‌راه جویبار ساری بود؛ پروژه‌ای که سال‌ها یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی مرکز استان به شمار می‌رفت.

روزانه هزاران خودرو از این محور عبور می‌کردند و تداخل مسیرها علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، خطر وقوع تصادفات را نیز افزایش می‌داد. افتتاح این تقاطع، علاوه بر روان‌سازی تردد، زمان سفر را کاهش داده و ایمنی این محور ارتباطی را به شکل محسوسی افزایش داده است.

کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند تکمیل چنین پروژه‌هایی علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، موجب افزایش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل و تسهیل ارتباط میان شهرستان‌های مرکزی استان می‌شود.

بیمارستان قلب تنکابن؛ پایان یک انتظار طولانی

در غرب استان نیز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های درمانی مازندران در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.

بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی قلب تنکابن که سال‌ها در فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام قرار داشت، اکنون مراحل پایانی تجهیز را پشت سر می‌گذارد و قرار است همزمان با هفته دولت افتتاح شود.

افتتاح این مرکز درمانی علاوه بر افزایش ظرفیت خدمات تخصصی و فوق تخصصی در غرب مازندران، موجب کاهش اعزام بیماران به مراکز درمانی تهران و استان‌های همجوار خواهد شد و یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه را پاسخ می‌دهد.

نوشهر؛ خروج کامیون‌ها از قلب شهر

در میان پروژه‌های راهسازی، جاده دسترسی بندر نوشهر از جمله طرح‌هایی است که تکمیل آن تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.

سال‌هاست کامیون‌ها و خودروهای سنگین برای ورود به بندر نوشهر ناچارند از داخل شهر عبور کنند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، آلودگی هوا، افزایش استهلاک معابر و کاهش ایمنی، نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال داشته است.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: تکمیل جاده دسترسی بندر نوشهر یکی از اولویت‌های مهم دولت در مازندران است، زیرا روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دستگاه خودروی سنگین از مسیر شهری برای دسترسی به بندر تردد می‌کنند.

وی افزود: عبور این حجم از خودروهای سنگین از داخل شهر علاوه بر ایجاد ترافیک، مشکلات زیست‌محیطی و کاهش ایمنی را نیز به همراه دارد و هدف ما این است که با بهره‌برداری از این مسیر، تردد خودروهای سنگین از محدوده شهری حذف شود تا آرامش به شبکه حمل‌ونقل نوشهر بازگردد.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه کیفیت اجرای پروژه نباید قربانی محدودیت‌های مالی شود، گفت: اگرچه با کمبود منابع اعتباری مواجه هستیم، اما اجازه نداده‌ایم این مسئله بر کیفیت عملیات اجرایی اثر بگذارد و تلاش کرده‌ایم پروژه مطابق استانداردهای فنی پیش برود.

یونسی رستمی، روند اجرای پروژه را رضایت‌بخش توصیف کرد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم حداکثر تا پایان شهریورماه امسال این پروژه تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از این مسیر تنها به کاهش ترافیک محدود نمی‌شود، بلکه نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های بندری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، افزایش ایمنی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

آزادراه ساری ـ قائمشهر؛ پروژه‌ای که دوباره جان گرفت

یکی دیگر از پروژه‌های مهم استان، آزادراه ساری ـ قائمشهر است؛ طرحی که سال‌ها به دلیل مشکلات تملک اراضی و محدودیت‌های اعتباری با کندی پیش می‌رفت، اما اکنون با رفع بخش مهمی از موانع اجرایی، وارد مرحله تازه‌ای از عملیات عمرانی شده است.

این آزادراه به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ارتباطی شمال کشور، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی محورهای فعلی، کوتاه شدن زمان سفر، افزایش ایمنی و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت و مدیریت استان تکمیل آن را در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار داده است.

گره‌های ترافیکی با مطالعات کارشناسی رفع می‌شود

در کنار اجرای آزادراه ساری ـ قائمشهر، ساماندهی گره‌های ترافیکی این شهرستان نیز به یکی از اولویت‌های مدیریت استان تبدیل شده است؛ موضوعی که سال‌ها به دلیل افزایش حجم تردد و توسعه شهری، مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

ابوذر قربانی، فرماندار قائمشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای کاهش مشکلات ترافیکی این شهرستان اظهار کرد: احداث زیرگذر و اجرای دوربرگردان به عنوان مهم‌ترین گزینه‌های ساماندهی ترافیک و کاهش زمان سفر در این محور مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده است با بهره‌گیری از مطالعات تخصصی و نظرات کارشناسان حوزه حمل‌ونقل، بهترین گزینه اجرایی انتخاب و عملیاتی شود.

وی افزود: تمامی تصمیمات باید بر پایه مطالعات فنی، نگاه علمی و بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود تا پروژه‌ای اجرا شود که بیشترین اثربخشی را در کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی داشته باشد.

فرماندار قائمشهر ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش حجم ترافیک، افزایش ایمنی تردد، کوتاه شدن زمان سفر و ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان است و مدیریت استان مصمم است مشکلات مزمن ترافیکی در نقاط پرتردد مازندران را به صورت ریشه‌ای برطرف کند.

قربانی بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، مشاوران فنی و مجموعه‌های خدمات‌رسان خبر داد و گفت: این هماهنگی‌ها زمینه را برای تسریع در روند مطالعات، اخذ مجوزها و آغاز عملیات اجرایی فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به پروژه آزادراه قائمشهر این آزادراه را یکی از پروژه‌های راهبردی استان در حوزه حمل‌ونقل می‌داند و معتقد است: بهره‌برداری از آن نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بار ترافیکی محورهای اصلی، تسهیل تردد شهروندان و افزایش ایمنی راه‌ها خواهد داشت.

فرماندار قائمشهر افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری، تأمین منابع مالی این پروژه با جدیت در حال پیگیری است و برنامه‌ریزی لازم برای تخصیص اعتبارات و تسریع در روند اجرایی آن در دستور کار قرار دارد تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

پل سفید؛ عبور از چالش تملک به سمت بهره‌برداری

در سوادکوه نیز یکی دیگر از پروژه‌هایی که سال‌ها به دلیل مشکلات حقوقی و تملک اراضی با کندی اجرا می‌شد، اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است.

عبدالرضا دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه پل سفید اظهار کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از موانع اجرایی پروژه برطرف شده و تصمیمات مناسبی برای رفع مشکلات مرتبط با اجرای آن اتخاذ شده است.

وی افزود: بخشی از مسائل پروژه به تملک اراضی و املاک واقع در مسیر اجرای پل مربوط می‌شد که مطابق قانون باید توسط دستگاه مجری انجام می‌شد و همین موضوع روند اجرای پروژه را با کندی مواجه کرده بود.

دادبود ادامه داد: برای رفع این مشکل، با حضور دادستان مازندران نشست‌هایی با مالکان و ذی‌نفعان برگزار شد و تصمیمات مؤثری برای رفع موانع موجود اتخاذ شد تا ضمن جلوگیری از توقف پروژه، حقوق قانونی مردم نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر رعایت حقوق مالکان گفت: با توجه به تغییرات قیمت املاک و شرایط اقتصادی، مقرر شده تمامی این موارد در فرآیند تملک لحاظ شود تا حقوق مردم به صورت کامل رعایت شود.

وی تصریح کرد: با تدابیر استاندار و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه نسبت به گذشته شتاب گرفته و امیدواریم پل سفید تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

دادبود خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی شهرستان سوادکوه، نقش مهمی در تکمیل شبکه ارتباطی استان، افزایش ایمنی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل خواهد داشت.

توسعه با احیای پروژه‌های نیمه‌تمام

بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی در مازندران نشان می‌دهد رویکرد مدیریت استان در یک سال گذشته، بیش از آنکه بر آغاز پروژه‌های جدید متمرکز باشد، بر تعیین تکلیف طرح‌هایی استوار شده که سال‌ها منابع مالی کشور را در خود حبس کرده بودند.

کارشناسان حوزه توسعه معتقدند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، موجب رونق اشتغال، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی می‌شود.

فعال شدن دوباره کارگاه‌های عمرانی در شهرهای مختلف استان، افزایش فعالیت پیمانکاران، ایجاد فرصت‌های شغلی و سرعت گرفتن اجرای پروژه‌های راهسازی، درمانی و خدماتی، بخشی از نتایج این رویکرد در مازندران است.

مازندران؛ کارگاه بزرگ سازندگی

امروز اگر در محورهای ارتباطی مازندران حرکت کنید، نشانه‌های این تحول را به‌وضوح می‌توان دید؛ پروژه‌هایی که سال‌ها تنها نامی از آنها در گزارش‌های اداری باقی مانده بود، اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار دارند. از تقاطع امام علی (ع) ساری و بیمارستان قلب تنکابن گرفته تا جاده دسترسی بندر نوشهر، آزادراه ساری ـ قائمشهر و پروژه پل سفید، همگی بیانگر تغییر رویکردی هستند که تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را به جای آغاز پروژه‌های جدید در اولویت قرار داده است.

هرچند هنوز از میان بیش از دو هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام، تعداد زیادی نیازمند تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی هستند، اما روند یک سال گذشته نشان می‌دهد مسیر توسعه در مازندران از دل پروژه‌های قدیمی می‌گذرد؛ پروژه‌هایی که سال‌ها به نماد انتظار تبدیل شده بودند و اکنون یکی پس از دیگری از فهرست طرح‌های نیمه‌تمام خارج می‌شوند.