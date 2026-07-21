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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

آمادگی یزد برای صادرات گسترده به آفریقا

آمادگی یزد برای صادرات گسترده به آفریقا

یزد - استاندار یزد با اشاره به پتانسیل‌های بالای محصولات استان، از وجود بسته‌های کالایی جامع برای تأمین نیاز بازارهای آفریقایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، ظهر سه‌شنبه در اختتامیه نشست هم‌اندیشی توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آفریقایی که با حضور نمایندگان بخش دولتی و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: رویداد امروز، در واقع گامی راهبردی و پیش‌زمینه برای برگزاری اجلاس بین‌المللی سرمایه‌گذاری ایران و آفریقا است.

وی خاطرنشان کرد: این اجلاس بزرگ در ماه‌های آتی و با محوریت استان یزد، در قالب نشست‌هایی در تهران و یزد برگزار خواهد شد.

استاندار یزد با بازخوانی تجربیات تاریخی و اشاره به آموزه‌های رهبری در زمینه اهمیت آبادانی و توسعه، به روحیه کارآفرینی و تلاش یزدی‌ها در پروژه‌های عمرانی خارج از کشور، از جمله در هند و عراق، اشاره کرد.

وی همچنین با یادآوری حضور تجار بزرگ تاریخی در یزد، ابراز امیدواری نمود: تداوم چنین نشست‌های تخصصی، پیوندهای اقتصادی و دیپلماتیک استان و کشور را با سایر نقاط جهان مستحکم‌تر کند.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، به نتایج مثبت سفر اخیر هیئت بازرگانان آفریقایی به استان اشاره کرد و اظهار داشت که این گروه از تنوع و جامعیت بسته‌های کالایی تولید شده در یزد برای تأمین نیازهای قاره آفریقا شگفت‌زده شدند.

وی در نهایت ضمن اشاره به وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر در بخش‌های مختلف استان، خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها، بهبود و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل، از موضوعاتی است که نیازمند توجه ویژه می‌باشد.

کد مطلب 6895073

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