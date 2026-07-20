به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن طباطبایی پس از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان که با رای مثبت اعضای مجمع به او همراه بود، گفت: امیدوارم با کار خوب و همکاری و مشارکت حداکثری خانواده ورزش های نابینابان و کم بینایان پاسخ اعتماد امروز را به خصوص در بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک بدهم.



وی ادامه داد: با اشتیاقی که من از خانواده نابینایان و کم بینایان می بینم، فکر می کنم کار گسترده ای خواهیم داشت اما سخت نیست.



طباطبایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با بازی های پاراآسیایی و احتمال اضافه کردن سهمیه از ورزش نابینایان مطرح شد، گفت: اجازه دهید فعلا صحبت نکنم، باید کمیته فنی تشکیل و بررسی شود، فقط این را می گویم ظرف ٧٢ ساعت ستاد بازی های ناگویا رو در فدراسیون تشکیل می دهیم و ان شالله بتوانیم بهترین تصمیم را با هماهنگی وزارت ورزش کمیته پارالمپیک بگیریم.



رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان همچنین در مورد تغییرات در جودو و گلبال که در دوره سرپرستی این فدراسیون ایجاد شد، گفت: اجازه دهید به این تغییرات و اینکه چه کاری باید انجام داد، زمان بدهیم، امروز روز اول است، امیدوارم با خرد جمعی تصمیمات درست گرفته شود.



طباطبایی در مورد فضای تمرینی برای نابینایان و کم بینایان گفت: داشتن یک مکان تمرینی حق مسلم این ورزشکاران است، من برای شان برنامه دارم. با توجه به نگاه ویژه وزیر ورزش به ورزش معلولان، این کار محقق شود.

وی تاکید کرد: در فدراسیون به روی همه باز است، هر کسب بتواند کمک کند، استقبال می کنیم. قطعا از این ظرفیت بهره می گیرم.



رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان تاکید کرد که بازی های پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک ٢٠٢٨ مهمترین اولویت های این فدراسیون است.