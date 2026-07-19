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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

جودو رده های سنی آسیا - اردن

ابوالفضل محبی و سپهر نوروزی به مدال برنز رسیدند

ابوالفضل محبی و سپهر نوروزی به مدال برنز رسیدند

نماینده وزن منفی ۹۰ کیلوگرم جودوی ایران با پیروزی در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی آسیا نوجوانان در اردن مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت‌های جودوی نوجوانان آسیا که به میزبانی اردن برگزار شد، ابوالفضل محبی نماینده کشورمان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم در نخستین دیدار خود با غلبه بر «آلمازاده محمد» از اردن، به مرحله دوم رقابت‌ها صعود کرد.

محبی در ادامه برابر «اردشیری حمزه» از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد و راهی جدول شانس مجدد شد.

ملی‌پوش جودوی ایران در جدول شانس مجدد با شکست نماینده چین‌تایپه، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را به دست آورد و در این مرحله نیز با برتری مقابل «علی‌خان سالیف» از قرقیزستان، مدال برنز وزن منفی ۹۰ کیلوگرم رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داد.

برنز قهرمانی آسیا در دستان سپهر نوروز

همچنین سپهر نوروزی، نماینده کشورمان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم، کار خود را با پیروزی برابر «عیسی یامام» از سوریه آغاز کرد و به دور دوم مسابقات راه یافت. نوروزی در دومین مبارزه مقابل «ملیسوف دانیار» از قرقیزستان نتیجه را واگذار کرد و راهی جدول شانس مجدد شد.

نماینده وزن منفی ۹۰ کیلوگرم ایران در ادامه با غلبه بر «محمد الشطی» از کویت، به دیدار رده‌بندی صعود کرد و در این مرحله نیز با برتری مقابل «حمزه آرداشری» از تاجیکستان، مدال برنز رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا جوانان را از آن خود کرد.

کد مطلب 6892785

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