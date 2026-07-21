به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف چگینی ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان با تقدیر از عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و تیم مدیریتی اظهار کرد: مدیریت در ورزش تنها به زیرساخت‌ها وابسته نیست، بلکه بهره‌گیری از برنامه‌ریزی دقیق، تعامل سازنده و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، مسیر پیشرفت را هموار می‌کند که مدیریت ورزش استان همدان به‌خوبی مصداق این رویکرد است.

وی با اشاره به سلامت برگزاری مجامع انتخاباتی در استان همدان افزود: همدان در برگزاری مجامع انتخاباتی سرآمد کشور است و از آقای حقیقی تشکر می‌کنم که با پایبندی به اصول اخلاقی در راستای صیانت از حق مجمع گام برداشته است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی با اشاره به لزوم استقلال در تصمیم‌گیری‌های ورزشی و با الهام از رویکرد وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: با تأسی از وزیر ورزش و جوانان که همواره بر پرهیز از فشارهای بیرونی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارند در این مجمع نشان دادیم که اجازه نخواهیم داد فشارهای جانبی در روند تصمیم‌گیری‌های تخصصی ورزش دخالت کنند.

وی در ادامه با توجه به انسجام و مدیریت مطلوب حاکم بر ورزش استان همدان، افزود: نخستین میزبانی مسابقات قهرمانی کشور در رشته ورزش‌های رزمی به استان همدان واگذار خواهد شد.

چگینی در بخش دیگری از سخنان خود هیئت‌های استانی را بازوان اجرایی فدراسیون خواند و نقش آنها را در پیشبرد برنامه‌های کلان، استعدادیابی، توسعه آموزش و گسترش ورزش‌های رزمی حیاتی دانست.

رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی با تاکید بر جدیت فدراسیون در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گفت: فدراسیون با هدف ارتقای جایگاه رشته ورزش‌های رزمی برنامه‌های مدونی تدوین کرده و از همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف بهره خواهد گرفت، بنابراین هر اقدامی که به رشد و اعتلای ورزش‌های رزمی کمک کند، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان خانواده ورزش‌های رزمی شامل مسئولان، مربیان و ورزشکاران، ادامه داد: امیدواریم با تداوم همدلی موجود در استان همدان و توجه ویژه به ارتقای دانش مربیان و توسعه زیرساخت‌ها، شاهد درخشش بیش‌ازپیش ورزشکاران این رشته در سطح ملی باشیم.