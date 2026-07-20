به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در راستای سیاستگذاری، برنامهریزی و ارتقای سطح خدمترسانی به زائران، مسئولان کمیتههای ۲۲گانه و ارکان این ستاد را منصوب کرد.
بر اساس احکام صادرشده، حجتالاسلام علی عسکری معاون فرهنگی و زیارت استانداری به عنوان جانشین رئیس ستاد، حجتالله شریعتمداری مدیرکل رفاه زائرین استانداری به عنوان معاون هماهنگکننده و سخنگوی ستاد و سیدجواد موسوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به عنوان دبیر ستاد و رئیس کمیته برنامهریزی و آمار منصوب شدند.
همچنین مصطفی نجفیزاده مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری به عنوان رئیس کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ستاد، احسان گرایلی سرپرست ادارهکل روابط عمومی استانداری به عنوان رئیس کمیته اطلاعرسانی، تبلیغات و فضای مجازی و سیدحمیدرضا روحبخش مدیر فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی به عنوان رئیس کمیته هوشمندسازی ستاد منصوب شدند.
بر اساس این احکام، زینالعابدین رمضانیمقدم، مدیرکل امور امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان رئیس کمیته خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیک شهری، مدیرکل امنیت و اطلاعات استان به عنوان رئیس کمیته اطلاعات ستاد و سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد به عنوان رئیس ستاد ویژه شهرستان مشهد تعیین شدند.
همچنین محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد به عنوان رئیس کمیته خدمات شهری، محمود شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان رئیس کمیته خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست، جعفر شهامت مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان به عنوان رئیس کمیته خدمات حملونقل و حجتالاسلام همتیفر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به عنوان رئیس کمیته هیئتهای مذهبی، مواکب و زائران پیاده ستاد منصوب شدند.
در ادامه این احکام، غلامعباس ارباب خالص، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان به عنوان رئیس کمیته زائران خارجی، جعفر سیدآبادی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی به عنوان رئیس کمیته اتباع و مهاجرین خارجی، سید علی منیری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به عنوان رئیس کمیته خدمات امداد و نجات و علی باخرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان رئیس کمیته نظارت و تنظیم بازار معرفی شدند.
همچنین محمد رکنی، معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی به عنوان رئیس کمیته خدمات اسکان و رفاه، مادرشاهیان، رئیس کانون هماهنگی تشکلهای هتلداران به عنوان رئیس کمیته هماهنگی تشکلهای گردشگری استان و ولیزاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان به عنوان رئیس کمیته نظارت بر کاروانهای ورودی و دفاتر مسافرتی منصوب شدند.
استاندار خراسان رضوی در این احکام با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم ایام پایانی صفر و اربعین، خواستار بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای استانی برای خدمترسانی مطلوب به زائران شد و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای ملی در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.
ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر خراسان رضوی با بهرهگیری از ۲۲ کمیته تخصصی، وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و تسهیلگری در ارائه خدمات به زائران را بر عهده دارد. محور فعالیت این ستاد بر همافزایی میان تشکلهای مردمنهاد، هیئتهای مذهبی، مواکب مردمی، انجمنهای صنفی و دستگاههای اجرایی و خدماترسان استوار است تا میزبانی از زائران با کیفیت و نظم مطلوب انجام شود.
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