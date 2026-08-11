به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی زنان به تسهیلات بانکی، اظهار کرد: پیش از این با تلاشی که در دولت قبل انجام شده بود، برای زنانی که در دهک‌های یک تا پنج قرار داشتند، در صورتی که برای دریافت وام نیاز به ضامن داشتند اما توانایی پیدا کردن ضامن را نداشتند، ضمانت انجام می‌شد.



معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه سقف این وام پایین بود، افزود: ما این پیشنهاد را به کمیسیون اقتصادی دولت بردیم و در هیئت دولت به تصویب رسید که سقف وام تا میزان سقفی که شورای عالی اشتغال هر سال تصویب می‌کند، افزایش پیدا کند.