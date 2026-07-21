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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در مراغه

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری ۳ حفار غیرمجاز آثار تاریخی و فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس پاسگاه خداجوی این فرماندهی در پی کسب خبری مبنی فعالیت افرادی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان که قصد حفاری غیر مجاز دارند بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس آگاهی به همراه نماینده میراث فرهنگی پس از شناسایی محل مورد نظر به محل اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه ۳ نفر را حین حفاری دستگیر و به همراه مقادیری ابزارآلات حفاری همراه چندین قلم اقلام ممنوعه به یگان انتظامی دلالت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان به افراد فرصت طلب، سودجو و غارتگران میراث فرهنگی هشدار داد: پلیس با اقتدار و هوشیاری درکنار سایر نهادها با بسیج و همکاری همه ظرفیت های اجتماعی، مجال سوء استفاده را به مجرمانی که قصد غارت هویت ملی و تاریخی کشور را دارند نخواهد داد و قاطعانه برابر قانون برخورد می کند.

کد مطلب 6894641

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