دستگیری باند حفاران غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس پاسگاه خداجوی این فرماندهی در پی کسب خبری مبنی فعالیت افرادی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان که قصد حفاری غیر مجاز دارند بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس آگاهی به همراه نماینده میراث فرهنگی پس از شناسایی محل مورد نظر به محل اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه ۳ نفر را حین حفاری دستگیر و به همراه مقادیری ابزارآلات حفاری همراه چندین قلم اقلام ممنوعه به یگان انتظامی دلالت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در پایان به افراد فرصت طلب، سودجو و غارتگران میراث فرهنگی هشدار داد: پلیس با اقتدار و هوشیاری درکنار سایر نهادها با بسیج و همکاری همه ظرفیت های اجتماعی، مجال سوء استفاده را به مجرمانی که قصد غارت هویت ملی و تاریخی کشور را دارند نخواهد داد و قاطعانه برابر قانون برخورد می کند.