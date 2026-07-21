مسئول آمریکایی: در برابر ایران به اندازه کافی موشک نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که این کشور برای ورود به جنگ فراگیر با ایران با کمبود موشک مواجه است.

وی اضافه کرد: ما به اندازه کافی موشک برای حفظ امنیت عملیات خود نداریم و فکر نمی‌کنم کاخ سفید از این موضوع آگاه باشد.

پیشتر نیز رسانه های بین المللی گزارش داده بودند که تجاوز آمریکا به ایران و پاسخ کوبنده کشورمان به این تجاوز طی ماه های گذشته باعث شد ذخایر موشکی آمریکا به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کند چرا که برای رهگیری پهپادهای ارزان قیمت باید موشک های گران قیمت سامانه های تاد و پاتریوت شلیک می شد؛ موشک هایی که تنها تعداد محدودی از آنها در طول سال تولید می شود.