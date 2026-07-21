اجرای طرح ملی ارتقای ایمنی غذا با تمرکز بر پایش سموم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: این برنامه‌ها در چارچوب سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و با هدف ارتقای سلامت مواد غذایی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در این برنامه‌ها، نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌ها، بازرسی‌های هدفمند و پایش مستمر تقویت می‌شود تا مخاطرات احتمالی در زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی سریع‌تر شناسایی و کنترل شود.

بهفر با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این برنامه‌ها اظهار کرد: استان‌ها می‌توانند متناسب با شرایط خود، پیشنهادهای تکمیلی برای ارتقای ایمنی غذا ارائه کنند تا پس از بررسی، در برنامه‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از اجرای برنامه پایش باقی‌مانده سموم، نیترات و فلزات سنگین در محصولات خام کشاورزی نیز خبر داد و گفت: جزئیات و الزامات اجرایی این برنامه پس از نهایی شدن، به‌صورت جداگانه اعلام خواهد شد.

بهفر خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه مانع در اجرای برنامه‌ها، مشکلات بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری خواهد شد تا روند اجرای طرح‌های ملی ایمنی غذا با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.