به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره راهبردی تربیت و یادگیری ویژه مربیان پیش‌دبستانی با هدف ارتقای دانش تخصصی، توانمندسازی مربیان و ترویج شیوه‌های نوین آموزش کودک‌محور، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در خرم‌آباد در حال برگزاری است.

این دوره تخصصی با همکاری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از روز ۲۸ تیرماه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

در این دوره آموزشی، ۱۱۰ نفر از مربیان پیش‌دبستانی شهرستان‌های خرم‌آباد، چگنی و بخش ویسیان حضور دارند و با جدیدترین شیوه‌های آموزشی، خلاق و کودک‌محور آشنا می‌شوند.

تمرکز بر آموزش‌های خلاق و کودک‌محور

بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این دوره، ارتقای دانش، مهارت و توانمندی مربیان در استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تقویت رویکردهای مشارکتی و خلاق در آموزش کودکان است.

آموزش‌ها به‌صورت کارگاهی، تعاملی و عملی طراحی شده تا شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مباحث تخصصی، بتوانند آموخته‌های خود را در محیط‌های آموزشی به کار گیرند.

قصه‌گویی، هنر و بازی در خدمت آموزش

در بخش‌های مختلف این دوره، سرفصل‌هایی همچون قصه‌گویی، نقاشی، کاردستی، عروسک‌سازی، حجم‌سازی، شعر، نمایش خلاق و بازی ارائه می‌شود.

در کارگاه قصه‌گویی، بر نقش روایت در پرورش تخیل، تقویت مهارت‌های زبانی و انتقال مفاهیم تربیتی تأکید شده و در کارگاه‌های هنری نیز مربیان با شیوه‌های تلفیق هنر و آموزش، تقویت مهارت‌های ظریف حرکتی، خلاقیت و تولید محتوای آموزشی با استفاده از ابزارهای ساده و در دسترس آشنا می‌شوند.

همچنین در بخش شعر، نمایش خلاق و بازی، نقش این فعالیت‌ها در تقویت اعتماد به نفس، مهارت‌های ارتباطی، کار گروهی، بیان احساسات و ایجاد محیطی شاد و پویا برای کودکان مورد توجه قرار گرفته و مربیان تمرین‌های عملی متنوعی را برای اجرای این برنامه‌ها در کلاس‌های پیش‌دبستانی انجام می‌دهند.

اجرای دوره در سایر شهرستان‌های لرستان

بر اساس اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، این طرح توانمندسازی به‌صورت مشترک از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در حال اجراست.

این دوره پس از پایان برنامه‌های آموزشی در خرم‌آباد، در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار خواهد شد تا زمینه ارتقای سطح علمی و مهارتی مربیان پیش‌دبستانی در سراسر لرستان فراهم شود.