سارق ارزهای دیجیتال در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ نعمتالله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت و پیچیدگی جرایم در حوزه داراییهای دیجیتال اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب رمزارزی وی، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی با تشریح فرآیند وقوع جرم افزود: بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که حدود ۱۳ هزار دلار، شامل چندین نوع رمزارز با ارزشهای متفاوت، معادل ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان، بهصورت غیرمجاز و طی یک دسترسی غیرقانونی از کیف پول دیجیتال شاکی برداشت شده است.
ردزنی تراکنشها عامل موفقیت پلیس فتا بود
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تأکید بر توانمندی کارشناسان این پلیس در رصد جرایم سایبری، تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و بررسیهای دقیق فنی در فضای مجازی، مسیر انتقال داراییهای دیجیتال را بهطور کامل رصد کردند. با تحلیل فنی تراکنشها، آدرس دقیق کیف پول مقصد که رمزارزهای مسروقه به آن منتقل شده بود، شناسایی شد.
سرهنگ طاهرپور ادامه داد: پس از انجام استعلامات لازم و تکمیل مستندات فنی، هویت متهم مشخص گردید. این فرد با هماهنگی مراجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
هشدار به کاربران برای ارتقای امنیت کیف پولهای دیجیتال
این مقام انتظامی با بیان اینکه امنیت در فضای مجازی نیازمند آگاهیبخشی مستمر است، از کاربران و فعالان حوزه رمزارزها خواست نسبت به رعایت اصول امنیتی دقت ویژهای داشته باشند.
وی ابراز کرد: کاربران باید نسبت به نگهداری ایمن اطلاعات حساب، فعالسازی تأیید هویت دومرحلهای (2FA) و خودداری اکید از در اختیار قرار دادن کلیدهای خصوصی (Private Keys) و اطلاعات کیف پول به افراد ناشناس، نهایت دقت را به عمل آورند. همچنین از هماستانیهای عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز، کلاهبرداری یا فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبسایت رسمی این پلیس گزارش کنند تا اقدامات لازم جهت مسدودسازی و پیگیری قانونی انجام شود.
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