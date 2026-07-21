سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، هشدار داد: مجرمان سایبری با دسترسی به حساب‌های کاربری و جعل هویت دوستان و آشنایان، اقدام به ارسال پیام با محتوای نیاز فوری مالی می‌کنند. آن‌ها معمولا بهانه‌هایی مثل جا گذاشتن کارت بانکی یا وضعیت اضطراری در بیمارستان را مطرح می‌کنند تا شما را وادار به واریز سریع وجه به حساب‌های ناشناس کنند.

وی افزود: توصیه پلیس فتا این است که تحت هیچ شرایطی فریب عجله و درخواست‌های اضطراری را نخورید. پیش از هرگونه اقدامی، حتما با تماس تلفنی مستقیم با آن شخص، از صحت درخواست مطمئن شوید.

وی ادامه داد: در صورت مواجهه با موارد مشکوک، حتما موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبسایت policefata.ir به پلیس فتا گزارش دهید.