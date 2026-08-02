به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار سفیر جدید عراق در ایران که در حرم مطهر رضوی انجام شد، با اشاره به فرارسیدن حماسه عظیم اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین پدیده‌ای شگفت‌انگیز و بی‌نظیر است؛ حرکتی سراسر مردمی که بر پایه ایثار، فداکاری، سخاوت و خدمت‌رسانی شکل گرفته است.

تولیت آستان قدس رضوی با تسلیت شهادت جمعی از نیروهای حشد الشعبی، بیان کرد: جنایت اخیر، به باور من، انتقامی از شکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید بود؛ اما آنان نمی‌دانند که چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای هیچ تأثیری در تحقق اهدافشان نخواهد داشت. این رفتارها شبیه واکنش کودکی است که در برابر ناتوانی و درماندگی، تنها می‌کوشد خشم خود را به این شیوه تخلیه کند.

وی افزود: ملت‌های ایران و عراق، یک ملت واحد هستند. به باور من، یکی از عواملی که دشمنان را به تحریک صدام برای حمله به ایران واداشت، جلوگیری از شکل‌گیری همبستگی، اتحاد و انسجام میان این دو ملت بود. آنان می‌دانستند که ایران و عراق، با برخورداری از منابع عظیم خدادادی و اشتراک در فرهنگ اهل‌بیت(ع)، به قدرتی بزرگ و تأثیرگذار در منطقه تبدیل خواهند شد؛ قدرتی که دیگر کشورهای منطقه توان مقابله با آن را نخواهند داشت. از همین رو، جنگی هشت‌ساله را بر دو ملت تحمیل کردند.

مروی با بیان اینکه دشمن بر اساس محاسبات مادی و معادلات متعارف تصمیم‌گیری می‌کند و از سنت‌های الهی و امداد غیبی بی‌خبر است، گفت: دشمنان به هیچ‌یک از اهداف خود، از جمله ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی، نابودی توان موشکی و از بین بردن ظرفیت‌های هسته‌ای کشور دست نیافتند. یک سوی این تقابل، ابرقدرتی جهانی و سوی دیگر، رژیم صهیونیستیِ بی‌رحم قرار داشت که هر دو از قدرت هسته‌ای برخوردارند؛ اما با وجود همه امکانات و حمایت‌های خود، در دستیابی به اهدافشان ناکام ماندند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: خداوند وعده داده است که اگر به او توکل کنیم، یاری‌مان خواهد کرد. اگر تکیه‌گاه ما قدرتی غیر از خداوند بود، بی‌تردید شکست می‌خوردیم؛ اما اتکای ما به قدرتی برتر از همه قدرت‌هاست. این حقیقتی است که همه سیاستمداران باید آن را درک کنند و همواره مدنظر داشته باشند.

وی افزود: برای باور این حقیقت، حتی نیازی به مطالعه تاریخ نیست؛ چراکه نصرت الهی با زندگی روزمره ما گره خورده و خداوند بارها قدرت، اراده و یاری خود را به بندگانش نشان داده است. دشمن هرچند خسارت‌هایی وارد می‌کند، اما تا زمانی که ملت به خداوند متعال توکل داشته باشد، هرگز به اهداف خود دست نخواهد یافت.

مروی افزود: عاشورا، اوج مبارزه، ایثار و مظلومیت اهل‌بیت(ع) است و سیره آنان در سراسر زندگی، مبارزه با ظلم، ستم و انحراف بوده است. عزت، استقلال و آزادی ملت‌ها در سایه ایستادگی و مقاومت حفظ می‌شود؛ اما هرگونه خضوع و عقب‌نشینی در برابر دشمن، نه‌تنها او را گستاخ‌تر می‌کند، بلکه زمینه محرومیت از نصرت و عنایت الهی را نیز فراهم می‌آورد.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: دشمنان با اصل حیات و عزت مسلمانان، به‌ویژه شیعیان، سر سازگاری ندارند. اگر گاهی به برخی کشورها یا جریان‌ها چراغ سبز نشان می‌دهند، این رفتار نه از سر خیرخواهی، بلکه در راستای تأمین منافع استعماری و بهره‌برداری از آنان است. در حقیقت، آنان سرشار از بغض و کینه نسبت به مسلمانان، به‌ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت(ع)، هستند و از همین رو باید این واقعیت برای جامعه به‌درستی تبیین شود.

وی افزود: ما از پشتوانه الهی برخورداریم و خداوند وعده داده است: «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»؛ بی‌تردید خداوند یاری‌کنندگان دین خود را یاری خواهد کرد. همچنین در آیه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» وعده نصرت و استواری قدم داده است. امروز نیز جلوه‌های این وعده الهی را در استقامت و پایداری مردمی که با حضور خود در صحنه ایستادگی می‌کنند، به‌روشنی مشاهده می‌کنیم.

مروی ادامه داد: برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، هرچه در برابر قدرت‌های سلطه‌گر بیشتر عقب‌نشینی و تواضع کردند، بیش از پیش مورد تحقیر قرار گرفتند. حتی با وجود تقدیم امتیازات و هدایا، نه‌تنها قدردانی نشدند، بلکه آنها را گاو شیرده خطاب کردند. با این حال، هنوز از این واقعیت عبرت نگرفته‌اند؛ در حالی که اگر در کنار ملت‌های خود قرار گیرند، خواهند توانست در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: دشمن همواره در تلاش است با ایجاد اختلاف، کینه و شکاف میان ملت‌های ایران و عراق، زمینه سلطه و نفوذ خود را فراهم کند؛ اما به فضل الهی، پیوند، اتحاد و همبستگی میان دو ملت روزبه‌روز مستحکم‌تر خواهد شد و این همدلی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های الهی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن از گسترش روابط و پیوندهای عمیق میان ایران و عراق خشنود نیست، گفت: باید شرایط زیارت برای زائران عراقی بیش از پیش تسهیل شود. میزبانی از آنان وظیفه ماست و باید در حرم مطهر احساس امنیت، آرامش و آسایش داشته باشند. بر همین اساس، رواق دارالمرحمه و صحن غدیر برای استفاده زائران عراقی اختصاص یافته است تا بتوانند مطابق آداب و رسوم خود به عزاداری و زیارت بپردازند.

مروی با تأکید بر اینکه همه زائران در این حریم نورانی از جایگاهی یکسان برخوردارند، گفت: هر فرد، با هر مسئولیت، شغل و ملیتی، زائر حضرت رضا(ع) است و برای ما هیچ تفاوتی میان زائران وجود ندارد؛ وظیفه ما خدمتگزاری و میزبانی از همه آنان است.