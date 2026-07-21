به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رحیمی شهواری، اظهار کرد: توسعه متوازن و تکمیل زنجیره ارزش از اولویت‌های اصلی معاونت امور صنایع است و در راستای تحقق شعار سال و تسهیل فرآیندهای اجرایی برای سرمایه‌گذاران از ابتدای سال جاری ۲۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی و صنایع معدنی در سطح استان صادر شده است.

وی افزود: این ۲۳ واحد صنعتی و صنایع معدنی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۷ همت به چرخه تولید استان پیوسته‌اند که در راستای تثبیت جایگاه صنعتی هرمزگان انجام شده است.

معاون امور صنایع اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، بیان کرد: با صدور و فعال‌سازی این واحدها زمینه اشتغال مستقیم یک‌هزار و ۲۵ نفر از جوانان و نیروی کار بومی استان فراهم شده که گامی در جهت کاهش نرخ بیکاری و تقویت معیشت به شمار می‌رود.

رحیمی با اشاره به وضعیت بخش صنعت استان، گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۸ واحد صنعتی و تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۶ همت و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۳۹ هزار و ۱۹۸ نفر در هرمزگان فعال هستند که بیانگر ظرفیت بالای استان برای توسعه صنعتی است.

وی تأکید کرد: معاونت امور صنایع با تمام توان در مسیر رفع موانع موجود و حمایت از صنعتگران حرکت می‌کند تا زمینه سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی بیش از پیش تسهیل شود.