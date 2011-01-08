روان سازی امور تولید در کشور با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، افشین روغنی ظهر شنبه در سی و پنجمین جلسه ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی در هرمزگان گفت: ارزیابی ما از سفرهای این ستاد به استانها مثبت است و مصوبات این ستاد که حکم مصوبات هیئت دولت را دارد، لازم الاجراست و بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل می کند.

روغنی خاطرنشان کرد: مقرر شده در جلسات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی مسائل مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز بررسی شود.

وی تصریح کرد: تمامی واحدهای صنعتی و معدنی می توانند مشکلات و یا تاثیرات احتمالی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در این ستاد مطرح کنند.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع ومعادن یادآور شد: ستاد تسهیل امور وپشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در 34 سفر به استانها، مسایل و مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی را بررسی کرده و در رابطه با آنها تصمیمات مهمی گرفته است.

روغنی یادآور شد: جلسات اصلی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی به نیابت از وزیر صنایع و معادن با تعدادی از معاونین، مدیران کل ستادی وزارت صنایع و معادن و نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و دیگر بانکها تشکیل می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن هرمزگان نیز در این جلسه گفت: هم اکنون 750 واحد صنعتی و معدنی فعال در استان وجود دارد که بالغ بر 200 واحد صنعتی و معدنی در دو سال اخیر راه اندازی شده است.

علی اباذری بیان داشت: واحدهای صنعتی ومعدنی ایجاد شده در دو سال اخیر توانسته برای 25 هزارنفر فرصت شغلی فراهم کند.

اباذری تصریح کرد: 200 واحد صنعتی ومعدنی ایجاد شده در دولت نهم و دهم 33 درصد ارزش افزوده استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در حال حاضر 140 پروانه اکتشاف معدنی برای 140 محدوده معدنی در استان هرمزگان در دست مطالعه است .

رئیس سازمان صنایع ومعادن استان هرمزگان افزود: 57 واحد صنعتی در 9 ماه سال جاری راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات اقلیمی آب و هوا از جمله رطوبت بالا یکی از مشکلات صنایع استان هرمزگان است و استهلاک تجهیزات صنعتی را در پی دارد که این مسئله رغبت سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در این بخش کمرنگ کرده است.

اباذری تصریح کرد: وضعیت خدمات پشتیبانی موجود و کمبود منابع بانکی برای سرمایه گذاری نیز از مشکلات صنعتی استان است.