سهرابی: دوران ارزیابی‌ فرمایشی در آموزش و پرورش لرستان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی ظهر سه شنبه در گردهمایی مسئولان نهضت سوادآموزی استان لرستان، با تشریح رویکردهای جدید آموزش و پرورش استان، بر ضرورت تغییر نگرش در حوزه مدیریت آموزشی، ارزیابی عملکرد و برنامه‌های سوادآموزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دوران کمیت‌گرایی صرف و ارزیابی‌های تشریفاتی به پایان رسیده است، اظهار داشت: کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌هایی مانند شهید رجایی و پروژه مهر قابل تقدیر است، اما این موفقیت‌ها زمانی ارزشمند خواهند بود که در میدان عمل نیز به ارتقای کیفیت آموزش منجر شوند.

به آمارهای غیرواقعی دلخوش نیستیم

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با انتقاد از نگاه صرفاً آماری در ارزیابی عملکرد، گفت: نباید خودمان را با اعداد و شاخص‌های ظاهری فریب دهیم؛ رشد عددی زمانی ارزشمند است که کیفیت خدمات آموزشی نیز همزمان افزایش پیدا کند.

سهرابی افزود: اگر آموزش‌دهندگان ما نتوانند رویکردها و سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش استان را به درستی تبیین کنند، به این معناست که در حوزه گفتمان‌سازی، کیفیت‌بخشی و انتقال سیاست‌ها موفق عمل نکرده‌ایم و این موضوع یک هشدار جدی برای مجموعه آموزش و پرورش است.

اجرای «ارزیابی ۳۶۰ درجه» در آموزش و پرورش لرستان

وی با تشریح الگوی مدیریتی خود، اظهار کرد: مدیریت در آموزش و پرورش استان بر سه اصل «تمرکززدایی»، «توانمندسازی» و «نظارت فرایندی» استوار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: امروز دیگر دوران تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته گذشته و ما به ظرفیت کارشناسان و مدیران مناطق اعتماد داریم و بخشی از اختیارات را به آنان واگذار می‌کنیم، اما این واگذاری به معنای رها کردن امور نیست.

سهرابی با انتقاد از شیوه‌های سنتی ارزیابی معلمان، گفت: در برخی موارد شاهد ثبت نمرات ۹۳ یا ۹۴ از ۱۰۰ برای معلمان هستیم، در حالی که خروجی عملکرد برخی از آنان با این امتیازها همخوانی ندارد.

وی افزود: برای اصلاح این وضعیت، نظام «ارزیابی ۳۶۰ درجه» را در آموزش و پرورش استان اجرا خواهیم کرد؛ مدلی که در آن دانش‌آموز، اولیا، مدیر مدرسه و خود معلم همگی در فرآیند ارزیابی مشارکت دارند تا نقاط قوت و ضعف به صورت دقیق شناسایی شود.

سوادآموزی باید به مهارت و اشتغال منجر شود

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نهضت سوادآموزی، اظهار داشت: سوادآموزی نباید تنها به آموزش خواندن و نوشتن محدود شود، بلکه باید زمینه‌ساز مهارت‌آموزی، توانمندسازی و بهبود معیشت افراد باشد.

وی با اشاره به وجود برخی فضاهای بلااستفاده آموزشی در استان، افزود: در تعدادی از مدارس و مناطق روستایی لرستان فضاهایی وجود دارد که بدون استفاده باقی مانده‌اند و این موضوع یک فرصت‌سوزی مدیریتی محسوب می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به تجربه برخی کشورها در توسعه روستایی، گفت: می‌توان با همکاری آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید، این فضاها را به کارگاه‌های کوچک تولیدی و مهارتی تبدیل کرد تا هم سوادآموزان و هم دانش‌آموزان علاوه بر آموزش، از مهارت‌های کاربردی، تسهیلات و امکانات تولیدی نیز بهره‌مند شوند.

سواد بدون مهارت، اثرگذاری لازم را ندارد

سهرابی با تأکید بر اینکه آموزش باید با نیازهای واقعی جامعه پیوند بخورد، تصریح کرد: سوادی که نتواند در زندگی افراد اثرگذار باشد و مهارت‌آفرینی نکند، بخش زیادی از اهداف آموزشی را محقق نخواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت حرکت آموزش و پرورش به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: همکاران ما باید فراتر از فعالیت‌های روزمره اداری حرکت کنند و میان دانش، مهارت و زندگی پیوندی مؤثر ایجاد کنند تا رضایت واقعی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه حاصل شود.

برگزاری آزمون حضوری برای ۲ هزار و ۵۰۰ سوادآموز لرستان

در ادامه این نشست، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان نیز از برگزاری آزمون‌های حضوری سوادآموزان در سطح استان خبر داد.

امیرحسین محمودوند اظهار داشت: آزمون حضوری ۲ هزار و ۵۰۰ سوادآموز از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا پایان این ماه در ۱۰۳ پایگاه آموزشی استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این آزمون‌ها با همکاری ۴۴۰ آموزش‌دهنده برگزار خواهد شد تا فرآیند سنجش یادگیری سوادآموزان با دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان همچنین با تأکید بر همسویی برنامه‌های این معاونت با سیاست‌های مدیرکل آموزش و پرورش استان، گفت: اولویت اصلی حوزه سوادآموزی، عبور از نگاه‌های صرفاً کمی، ارتقای کیفیت آموزش و استقرار نظام‌های نوین نظارت و ارزیابی فرایندی است.