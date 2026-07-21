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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

هفت هزار سال تمدن ایران به نمایش در می‌آید

هفت هزار سال تمدن ایران به نمایش در می‌آید

مجموعه‌ای از حجم‌های اسماعیل مظلومی و عکس‌های هربرت کریم مسیحی در قالب نمایشگاه «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نمایشگاه «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است» با نمایش مجموعه‌ای از آثار حجمی و عکس‌هایی از دوره‌های مختلف تاریخ و هنر ایران، از جمعه دوم مرداد میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

این نمایشگاه با هدف معرفی تداوم و پویایی تمدن ایرانی، آثاری را از نمادهای شاخص تاریخ و فرهنگ ایران، از پرچم شهداد تا برج آزادی، در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهد و روایتی تصویری از هفت هزار سال فرهنگ، هنر و هویت ایرانی ارائه می‌کند.

در این رویداد، آثار حجمی اسماعیل مظلومی و عکس‌های هربرت کریم مسیحی، هر یک از منظری متفاوت، جلوه‌هایی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران را بازنمایی می‌کنند. این مجموعه با تمرکز بر محوطه‌ها و بناهای تاریخی، مساجد، معابد و کلیساهای سراسر کشور، بر استمرار و شکوه تمدن ایران در گذر فراز و فرودهای تاریخی تأکید دارد.

نمایشگاه «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است» از دوم تا شانزدهم مرداد، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه «هنر کهن مانا» برپا خواهد بود و آئین افتتاح آن روز جمعه دوم مرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۲ برگزار می‌شود. این نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر، کوچه الهیه (جنب پمپ بنزین صدر)، بن‌بست سینا پلاک ۷ نگارخانه هنر کهن مانا مراجعه کنند.

کد مطلب 6894792
آزاده فضلی

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