سیل در شرق افغانستان ۲۰ کشته و ۱۰۰ مفقود بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی افغانستان روز سه شنبه گفت که سیل تلفات سنگینی را در این استان به بار آورده است.

وی گفت: مسئولان اداره مدیریت حوادث طبیعی استان به مناطق آسیب دیده رسیده و عملیات جستجو و نجات از جمله تلاش برای بازیابی اجساد قربانیان، نجات مجروحان و جستجوی مفقودان را آغاز کردند.

حماد افزود که ارقام اولیه در مورد تلفات و خسارات مالی پس از تکمیل تحقیقات و ارزیابی خسارات منتشر خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان در بیانیه جداگانه ای، به خانواده های کشته شدگان تسلیت گفت و بر تسریع عملیات جستجو و نجات تاکید کرد.

به گفته مقامات محلی، پارون، مرکز ولایت نورستان، با تعداد زیادی خانه و تأسیسات زیربنایی که در اثر سیل آسیب دیده است، بیشترین آسیب را دیده است.