صعود چشمگیر جودوکاران جوان و نوجوان ایران در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو رده های سنی آسیا ۲۵ تا ۲۷ تیر با حضور تیم های نوجوانان و جوانان ایران برگزار شد که در پایان ملی پوشان کشورمان با کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان دادند.

به دنبال درخشش ملی پوشان کشورمان در این رقابت ها، تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی با صعود چشمگیر آنها همراه شده است. در این میان سبحان حکیمی ملی پوش طلایی ایران در این مسابقات با ۱۴ پله صعود به رده دوم رنکینگ جهانی صعود کرد.

در رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی مهشید صفری در رده سی و یکم قرار گرفته است. سمیرا خاک خواه با ۲۳۵ پله صعود در جایگاه سی و یکم جوانان قرار گرفت. حسین نوین در رده نوجوانان با ۴۲ پله صعود در رده نوزدهم قرار گرفت.

ابوالفضل محبی جایگاه سی و دوم را به خود اختصاص داد و سپهر نوروزی هم در رده سنی خود همین جایگاه را در اختیار گرفت. امیررضا علیزاده هم در رده نوجوانان در رده بیست و دوم ایستاد.

محمدپوریا بنائیان با ۲۴ پله صعود در جایگاه نهم قرار گرفت و مهسا شکیبایی دختر طلایی جودو ایران با ۲۵۸ پله صعود در رده چهاردهم قرار گرفت.

سبحان حکیمی ملی پوش پرافتخار ایران با جهشی چشمگیر و با ۱۴ پله صعود در رده دوم رنکینگ فدراسیون جهانی قرار گرفت و بهترین جایگاه را در بین ملی پوشان جودو به خود اختصاص داد.