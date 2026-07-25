به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کاتای جودوی آقایان کشور روز جمعه ۲ مرداد به میزبانی استان قم برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فرم‌های مختلف کاتا در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند. رقابت های بانوان نیز روز پنجشنبه برگزار شد تا این مسابقات پس از دو روز رقابت به کار خود پایان دهد.



نتایج رده سنی نوجوانان



فرم ناگه‌نوکاتا



مقام اول: حسین علاءالدین و یاسین عسگری (گلستان)

مقام دوم: حمیدرضا حیدری و علی‌اصغر قدیمی (قم)

مقام سوم: محمدامین قاسمی و شایان پیرنجم‌الدین (اصفهان)



فرم کاتامه‌نوکاتا



مقام اول: اهورا اشرفیان جزی و متین ملک‌محمدی (اصفهان)

مقام دوم: محمدآرمین صادقلو و امیرعلی روغنی (مازندران)

مقام سوم: امیرعلی خدابخشی و علیرضا قاسم‌زاده (یزد)

نتایج رده سنی جوانان



فرم ناگه‌نوکاتا



مقام اول: علی‌اکبر وشناد و علی‌اصغر وشناد (خراسان رضوی)

مقام دوم: میکائیل علاءالدین و علی جعفری (گلستان)

مقام سوم: محمدامین عزیزی و عباس محمدی (قم)



فرم کاتامه‌نوکاتا



مقام اول: امیرعلی امینی و امیررضا خدادادی (خراسان رضوی)

مقام دوم: رضا جعفری و ابوالفضل خلج (قم)

مقام سوم: مهدیار دهقانی‌وحید و برنا مرتضایی‌فر (گلستان)



فرم جونوکاتا



مقام اول: امیرحسین قلیچ‌خانی و محمدبردیا میرعبدالباقی (قم)

مقام دوم: علیرضا باوفای بافنده و محمدرضا صولتی (خراسان رضوی)

مقام سوم: پارسا زولفی و محمدطاها خلیلی دلیگانی (اصفهان)

نتایج رده سنی بزرگسالان



فرم ناگه‌نوکاتا



مقام اول: فتح‌الله فریدی‌وثوق و حمیدرضا کریمی‌ناصر (همدان)

مقام دوم: محمد عالی‌پور و محمد بندری‌نسب (تهران)

مقام سوم: علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان (یزد)



فرم کاتامه‌نوکاتا



مقام اول: محمدعلی وحید و رضا میرزایی (اصفهان)

مقام دوم: فخرالدین رضایی و مهدی عظیمی (قم)

مقام سوم: محمدرضا جاویدنظام‌دوست و مهدیار لاجوردی (خراسان رضوی)



فرم جونوکاتا



مقام اول: محمد ضابطی و مهدی درواری (مازندران)

مقام دوم: مهدی نیکوفر و علیرضا فرجی سامانی (چهارمحال و بختیاری)

مقام سوم: بهمن میقانی و بهمن گلچین (گلستان)



فرم کیمه‌نوکاتا



مقام اول: عبدالوهاب بردی و سید یاشار روح‌الله‌زاده (مازندران)

مقام دوم: سیدعلی میرسپاسی و محمد احسن (قم)

مقام سوم: محمدجواد نوایی و علی هوشیار (خراسان رضوی)



فرم گوشین‌جوتسو



مقام اول: محمد میقانی و امیر فرزانه حصاری (گلستان)

مقام دوم: سیدهادی قاسمی و سیدکاظم قاسمی (مازندران)

مقام سوم: سیدمهدی پورحسینی و محمدحسن توده‌فلاح (توابع تهران)

رده‌بندی تیمی



نوجوانان



مقام اول: اصفهان (یک مدال طلا و یک مدال برنز)

مقام دوم: گلستان (یک مدال طلا)

مقام سوم: قم (یک مدال نقره)



جوانان



مقام اول: خراسان رضوی (دو مدال طلا و یک مدال نقره)

مقام دوم: قم (یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز)

مقام سوم: گلستان (یک مدال نقره و یک مدال برنز)



بزرگسالان



مقام اول: مازندران (دو مدال طلا و یک مدال نقره)

مقام دوم: گلستان (یک مدال طلا و یک مدال برنز)

مقام سوم: همدان (یک مدال طلا)

رده‌بندی تیمی مسابقات قهرمانی کاتا جودو کشور آقایان



نوجوانان



مقام اول: اصفهان (یک مدال طلا و یک مدال برنز)

مقام دوم: گلستان (یک مدال طلا)

مقام سوم: قم (یک مدال نقره)



جوانان



مقام اول: خراسان رضوی (دو مدال طلا و یک مدال نقره)

مقام دوم: قم (یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز)

مقام سوم: گلستان (یک مدال نقره و یک مدال برنز)



بزرگسالان



مقام اول: مازندران (دو مدال طلا و یک مدال نقره)

مقام دوم: گلستان (یک مدال طلا و یک مدال برنز)

مقام سوم: همدان (یک مدال طلا)