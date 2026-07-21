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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

مهاجرانی:تداوم خدمت‌رسانی درجنوب کشور؛هدف دشمن اختلال درزندگی مردم است

مهاجرانی:تداوم خدمت‌رسانی درجنوب کشور؛هدف دشمن اختلال درزندگی مردم است

زرآباد- سخنگوی دولت گفت: هدف دشمن را ایجاد اختلال در زندگی مردم دانست و بر تداوم خدمت‌رسانی و حمایت از مردم مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، ظهر سه شنبه در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان در حاشیه بازدید از منطقه گردشگری و اقامتی روستای درک شهرستان زرآباد، با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی و امدادی گفت: با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌ها، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه دارد و راه‌های ارتباطی با تلاش دستگاه‌های مسئول بازگشایی شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به شهادت شماری از هم‌وطنان در حمله به زیرساختها و پل‌ها، هدف دشمن را ایجاد اختلال در زندگی مردم دانست و بر تداوم خدمت‌رسانی و حمایت از مردم مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

سخنگوی دولت: تداوم خدمت‌رسانی در جنوب کشور؛ هدف دشمن زندگی مردم است

وی همچنین در این بازدید در جریان مسائل و چالش های این واحد گردشگری در ایام جنگ قرار گرفت.

کد مطلب 6894843

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