به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، ظهر سه شنبه در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان در حاشیه بازدید از منطقه گردشگری و اقامتی روستای درک شهرستان زرآباد، با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی و امدادی گفت: با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌ها، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه دارد و راه‌های ارتباطی با تلاش دستگاه‌های مسئول بازگشایی شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به شهادت شماری از هم‌وطنان در حمله به زیرساختها و پل‌ها، هدف دشمن را ایجاد اختلال در زندگی مردم دانست و بر تداوم خدمت‌رسانی و حمایت از مردم مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی همچنین در این بازدید در جریان مسائل و چالش های این واحد گردشگری در ایام جنگ قرار گرفت.