به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی فرد ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با تاکید بر این که اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی است، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح در کشور تامین سلامت جسمی و روحی مردم و تامین عادلانه امکانات برای همه مردم است.

وی با بیان اینکه در حدود صد کشور جهان این طرح اجرا شده است، افزود: هرچند اجرای سطح یک طرح پزشک خانواده در روستاهای کشور از حدود ۲۰ سال قبل آغاز شده، اما هیچ گاه تا سطح فعلی اجرایی نشده است.

گنجی فرد با بیان این که هر قدر سطح ارجاع بیمار بالاتر برود، خدمات تخصصی و هزینه ها افزایش می یابد، یادآور شد: برای این منظور باید نقشه علمی مناسبی وجود داشته باشد و از بخش خصوصی به عنوان یکی از پایه های آن کمک گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به روال اداری اجرای این طرح در کشور، گفت: در استان ستاد هماهنگی در این خصوص به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرمانداران تشکیل شده و شهرستان قاینات یکی از پنج شهر کشور به عنوان پایلوت در خراسان جنوبی مشخص شده است.

گنجی فرد تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هیچ کم کاری در این زمینه اجرای این طرح در این شهرستان نداشته است و مشکل موجود در این زمینه ابلاغ کلیات تنها بوده که یک ماه قبل جزئیات اجرای این طرح هم ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تیرماه ۲۵ شهر و از اول مرداد هم ۲۰ شهر و در شهریور هم ۱۹ شهر دیگر به شهر های پایلوت اجرای این طرح افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به سطوح یک، دو و سه اجرای این طرح، اظهار کرد: سطح یک مربوط به اجرای پزشک خانواده در روستاهای و شهرها است و در سطح دو و سه در صورت نیاز به بیمار خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در سطح یک ویزیت رایگان، در سطح دو به جای ۳۰ درصد هزینه ها، ۱۵ درصد آن پرداخت می شود و بستری بیمار هم رایگان انجام خواهد شد.

گنجی فرد تاکید کرد: اگر بیماری خارج از نظام ارجاع برای درمان مراجعه کند، باید ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با رفع نواقص اجرای این طرح، احتمالا پوشش همگانی آن در کشور از سال آینده با هدف جلوگیری از موازی کاری و پرت هزینه ها شروع خوا هد شد.