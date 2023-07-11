کمبود پزشک یکی از مشکلات اصلی طرح پزشک خانواده در خراسان جنوبی

سید محمد موسوی میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تغییر در نگرش و فرهنگ به تغییر رفتار می انجامد.

وی تصریح کرد: رشد در حوزه بهداشت و درمان که امروز شاهد آن هستیم تنها به مربوط به تلاش همکارانمان در دانشگاه علوم پزشکی نمی شود بلکه دیگر سازمان ها به ویژه رسانه ها در این امر مهم دخیل بوده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه دولت های مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران دید خاصی نسبت به حوزه بهداشت و درمان داشته اند، یادآور شد: طرح تحول سلامت در دولت گذشته کلید خورده و در حال حاضر نیز این طرح با توسعه طرح پزشک خانواده ادامه یافته است.

موسوی میرزایی با بیان اینکه بحث پزشک خانواده از دولت احمدی نژاد در کشور اجرا شد، بیان داشت: این طرح از پایین ترین سطح درمانی آغاز و با ویزیت پزشک عمومی به عنوان پزشک خانواده اگر فرد درمان نیافت به پزشک متخصص معرفی و ارجاع می شود.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح قیمت عمده ای از هزینه های درمانی توسط دولت پرداخت می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه اجرای این طرح در استان های مازندران و شیراز صورت گرفت و مشکلات آن احصاء شد، افزود: همچنین بعد از آن این طرح در یک شهر از هر استان اجرایی شده که در خراسان جنوبی این طرح در شهرستان قاین اجرا شده که مشکلاتی داشته و عمده آن کمبود پزشک بوده است.

موسوی میرزایی اضافه کرد: در راستای این طرح جمعیت منطقه تقسیم بندی و هر چهار هزار نفر جمعیت در قالب یک گروه قرار گرفته که در مسائل بهداشتی و درمانی آنها زیر نظر یک پزشک و مراقب سلامت که ماما می باشد قرار می گیرد.

ویبا اشاره به اینکه هزینه‌های درمانی با اجرای این طرح در مراحل مختلف درمان دیده شده است، تصریح کرد: برای موضوع مراقبت از مردم هزینه‌ای در این طرح دریافت نمی‌شود و این هزینه را دولت متقبل می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: اگر مشکل بیمار در این سطح رفع نشد فرد بیمار به سطح بالاتر ارجاع شده و به طرز قابل توجهی هزینه های درمانی فرد در این مسیر کاهش می یابد.

موسوی میرزایی افزود: برای اجرای طرح پزشک خانواده دستورالعمل‌ هایی صادر شده ولی هنوز یک سری از دستوالعمل‌ها باقی مانده و ابلاغ نشده تا تجربه لازم کسب و سپس ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در سطح استان ۳۲۰ خانه بهداشت وجود دارد که در آنها پزشک مستقر نبوده و تنها پزشکان در مراکز جامع سلامت مستقر و در روزهای خاص به صورت دوره ای در خانه‌های بهداشت روستایی حضور می یابند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه هر مطب پزشک می‌تواند یک مرکز پزشک خانواده باشد، گفت: کمبود پزشک یکی از مشکلات این طرح است.

موسوی میرزایی تصریح کرد: هدف این طرح تقویت بخش بهداشت و ارتقای سلامت مردم و همچنین کاهش هزینه های درمانی جامعه می باشد.