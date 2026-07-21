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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

رسیدگی دادستان یاسوج به درخواست‌های ۱۱۶ شهروند

رسیدگی دادستان یاسوج به درخواست‌های ۱۱۶ شهروند

یاسوج- دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از رسیدگی به درخواست‌های ۱۱۶ نفر از شهروندان در دیدار مردمی هفتگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان ، با اشاره به برگزاری دیدار مردمی هفتگی با حضور معاونان دادستانی، اظهار کرد: در این برنامه، درخواست‌ها و مسائل حقوقی و قضایی ۱۱۶ نفر از شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ‌ها و دستورات لازم در چارچوب قانون ارائه شد.

وی با تأکید بر نقش دادسرا به عنوان نخستین مرجع رسیدگی به مطالبات قضایی مردم، افزود: مردم معمولاً زمانی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند که با مشکل یا اختلافی مواجه شده باشند؛ از این رو دادسرا به عنوان خط مقدم ارتباط با مردم، مسئولیت مهمی در تحقق عدالت، احقاق حقوق شهروندان و پیگیری مطالبات قانونی بر عهده دارد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به استمرار برنامه‌های ملاقات مردمی، تصریح کرد: علاوه بر دیدارهای عمومی هفتگی که در محل دادسرای مرکز استان برگزار می‌شود، در مناسبت‌ها و تجمعات مردمی نیز از طریق موکب فرهنگی دادگستری، دیدارهای شبانه با شهروندان انجام و درخواست‌های آنان بررسی می‌شود.

وی با ارائه آماری از عملکرد دادسرای مرکز استان در سال جاری، بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، پرونده‌ها و درخواست‌های یک‌هزار و ۲۴۸ نفر از مراجعان در ملاقات‌های مردمی بررسی شده و دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی صادر شده است.

موسویان بیان کرد: دستگاه قضایی با تداوم برنامه‌های ملاقات مردمی، در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی، تسریع در رسیدگی به مطالبات و ارتقای رضایتمندی عمومی گام برمی‌دارد.

کد مطلب 6894868

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