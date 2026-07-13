رسیدگی دادستان یاسوج به مطالبات ۹۵ شهروند در ملاقات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های هفتگی ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، سید وحید موسویان، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در ملاقات مردمی این هفته به درخواست‌ها و مشکلات ۹۵ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در این رابطه گفت: این دیدار با هدف تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردمی، بررسی مستقیم پرونده‌ها و افزایش ارتباط بدون واسطه میان مردم و دستگاه قضایی برگزار شد.

سید وحید موسویان با اشاره به اینکه در جریان این ملاقات، شهروندان مسائل و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف حقوقی، قضایی و اداری با دادستان مرکز استان و معاونان وی مطرح کردند، افزود: پس از بررسی موضوعات، دستورات لازم برای پیگیری، بررسی دقیق و رفع مشکلات صادر شد.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی شفاف و تسریع در رسیدگی به مطالبات قانونی مردم، اظهار کرد: دیدارهای مردمی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و دستگاه قضایی تلاش دارد درخواست‌های شهروندان در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

بر اساس اعلام دادستانی مرکز استان، ملاقات مردمی دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد از این پس به‌صورت هفتگی، روزهای دوشنبه در دفتر دادستانی برگزار می شود.