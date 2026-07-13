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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

رسیدگی دادستان یاسوج به مطالبات ۹۵ شهروند در ملاقات مردمی

رسیدگی دادستان یاسوج به مطالبات ۹۵ شهروند در ملاقات مردمی

یاسوج- دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در برنامه ملاقات مردمی به درخواست‌ها و مشکلات ۹۵ نفر از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های هفتگی ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، سید وحید موسویان، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در ملاقات مردمی این هفته به درخواست‌ها و مشکلات ۹۵ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در این رابطه گفت: این دیدار با هدف تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردمی، بررسی مستقیم پرونده‌ها و افزایش ارتباط بدون واسطه میان مردم و دستگاه قضایی برگزار شد.

سید وحید موسویان با اشاره به اینکه در جریان این ملاقات، شهروندان مسائل و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف حقوقی، قضایی و اداری با دادستان مرکز استان و معاونان وی مطرح کردند، افزود: پس از بررسی موضوعات، دستورات لازم برای پیگیری، بررسی دقیق و رفع مشکلات صادر شد.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی شفاف و تسریع در رسیدگی به مطالبات قانونی مردم، اظهار کرد: دیدارهای مردمی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و دستگاه قضایی تلاش دارد درخواست‌های شهروندان در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

بر اساس اعلام دادستانی مرکز استان، ملاقات مردمی دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد از این پس به‌صورت هفتگی، روزهای دوشنبه در دفتر دادستانی برگزار می شود.

کد مطلب 6886879

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