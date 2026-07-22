اجرای آموزش ترکیبی در سال جدید تحصیلی/ بازنگری ظرفیت پذیرش دانشجو

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره گسترش آموزش ترکیبی اظهار کرد: گسترش آموزش ترکیبی در واقع یک روند جهانی است و ما میخواهیم از الگویی که یا کاملاً حضوری یا کاملاً مجازی است، خارج شویم. بر همین اساس، آییننامهای را ابلاغ کردهایم که امکان استفاده از آموزش مجازی در دورههای حضوری را فراهم میکند و این آییننامه هماکنون در دانشگاهها در حال اجراست.
وی در پاسخ به این پرسش که در سال تحصیلی جدید چه سهمی از آموزش بهصورت حضوری و چه سهمی بهصورت مجازی خواهد بود، گفت: این اختیار را به دانشگاهها واگذار کردهایم و اعلام شده که دانشگاهها میتوانند تا سقف ۲۵ درصد آموزش را بهصورت مجازی برگزار کنند.
بازنگری ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس نیاز کشور
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین درباره بازنگری در الگوی پذیرش دانشجو اظهار کرد: برنامه ما این است که از سیاست عرضهمحور به سمت تقاضامحور حرکت کنیم و این روند را بهتدریج بر اساس شاخصهایی همچون نیازهای کشور بازنگری کنیم. در حال تدوین الگویی هستیم که ابتدا ظرفیتهای دوره کارشناسی دانشگاههای دولتی را مورد بازنگری قرار دهد و سپس بهتدریج سایر مقاطع تحصیلی و نظام راهبردی آموزش عالی را نیز در بر بگیرد.
به گزارش مهر، معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در شصتونهمین اجلاس معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، بر توسعه آموزش ترکیبی و دانشگاه هوشمند از طریق تدوین نقشه راه ملی، بهرهگیری هدفمند از هوش مصنوعی در برنامهریزی آموزشی، ارزشیابی و مشاوره تحصیلی، توسعه زیرساختهای دیجیتال، ارتقای شایستگیهای فناورانه استادان و دانشجویان و همچنین بازنگری در نظام تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو با حرکت به سوی مدلهای هوشمند، پویا و مبتنی بر داده، متناسب با نیازهای آینده کشور، ظرفیتهای منطقهای و تحولات بازار کار تأکید کردند.
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