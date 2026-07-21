به گزارش خبرگزاری مهر، در دنیای پرشتاب امروز، ابتکارات جوانانه به عنوان موتور محرک فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، نقشی کلیدی در تبدیل ایده‌ها به پروژه‌های عملیاتی ایفا می‌کنند. جوانان با تکیه بر خلاقیت، انرژی و روحیه داوطلبانه، ثابت کرده‌اند که برای دستیابی به تأثیری ماندگار، نیازی به بودجه‌های کلان نیست؛ بلکه ایمان به ایده و عزم جمعی برای تقویت ارزش‌ها کافی است.

در همین راستا، گروه رسانه‌ای «سراج مدیا» در لبنان با هدف پیوند زدن ارزش‌های ایمانی به سبک زندگی روزمره، پروژه‌ای نوآورانه با عنوان پلتفرم «اندیشه‌های عبد صالح» را تولید کرده است. این اثر در واقع یک دفترچه یادداشت عبادی است که با الهام از آموزه‌های عملی شهید سید حسن نصرالله، در قالب یک برنامه‌ریزی ۱۰۰ روزه طراحی شده تا انس با معنویات را برای مخاطب تسهیل کند.

علی المرتضی ابراهیم، بنیان‌گذار «سراج مدیا»، در گفت‌وگو با وب‌سایت العهد، هدف اصلی این طرح را حفظ میراث عملی سیدالشهدای مقاومت می‌داند. به گفته او، پس از شهادت سید حسن نصرالله، توجهات عمدتاً بر جنبه‌های عاطفی و مرثیه‌ها متمرکز شد، در حالی که تداوم مسیر ایشان در گروی زنده نگه داشتن آموزه‌های عملی و دستورات عبادی آن شهید گرانقدر است.

این پلتفرم، مجموعه‌ای از توصیه‌های عملی سیدحسن نصرالله در سخنرانی‌ها و نقل‌قول‌های نزدیکان ایشان است که در قالب برنامه‌های روزانه، هفتگی و فصلی تنظیم شده است. بخش‌هایی نظیر:

آمادگی قبل از نماز: به عنوان «درخواست اجازه برای ورود به محضر الهی».

اعمال عبادی: همچون زیارت عاشورا، دعای امام زمان(عج) و قرائت روزانه قرآن کریم.

بخش نیابتی: اختصاص فضایی برای ثبت «اعمال به نیابت از شهید» جهت هدیه ثواب به ایشان یا سایر شهدا.

محتوای غنی: گنجاندن ۱۰۰ نقل‌قول منتخب در حوزه‌های دینی، فکری و جهادی و همچنین ادعیه کلیدی که کاربر را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز می‌کند.

به گفته ابراهیم، این پروژه با رویکردی غیرانتفاعی و با قیمت نازل عرضه شده تا دسترسی حداکثری اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نسل جوان، فراهم شود. تمامی مراحل تولید این اثر، از گردآوری محتوا تا طراحی هنری، محصول تلاش بومی تیم «سراج مدیا» است؛ پروژه‌ای که ثابت می‌کند می‌توان با ابزارهای رسانه‌ای مدرن، معنویت را به «رفتار روزانه» تبدیل کرد.