اتصال ۱۶۱ مگاوات برق خورشیدی به شبکه سراسری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی شهرستان فردوس اظهار کرد: روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در خراسان جنوبی با سرعت مطلوبی در حال انجام است و استان در سالهای اخیر به یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای خورشیدی استان گفت: برای احداث ۸۶۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی پروانه صادر شده و عملیات اجرایی این طرحها آغاز شده است.
به گفته وی زمین مورد نیاز سرمایهگذاران نیز واگذار شده و پروژهها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: تاکنون حدود ۱۶۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری برق متصل شده که این میزان نشاندهنده حرکت جدی استان در مسیر توسعه انرژیهای پاک است.
هاشمی با اشاره به ظرفیت تولید برق استان بیان کرد: نیاز مصرف برق خراسان جنوبی در زمان اوج مصرف حدود ۳۷۱ مگاوات است، در حالی که اکنون حدود ۵۴۰ مگاوات برق در استان تولید میشود.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی علاوه بر تأمین کامل نیاز داخلی، توانایی تبدیل شدن به استانی صادرکننده برق نیز می باشد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حضور سرمایهگذاران خارجی در پروژههای خورشیدی استان گفت: تاکنون شش سرمایهگذار خارجی در این حوزه وارد استان شدهاند که از کشورهای مختلف از جمله امارات، آفریقای جنوبی و همچنین یک سرمایهگذار ایرانی مقیم چین هستند و پروژههای متعددی را در دست اجرا دارند.
هاشمی ظرفیتهای اقلیمی خراسان جنوبی را یکی از مهمترین مزیتهای توسعه نیروگاههای خورشیدی دانست و افزود: استان از نظر میزان تابش خورشید شرایط بسیار مطلوبی دارد و همین ویژگی زمینه جذب سرمایهگذاریهای گسترده در این بخش را فراهم کرده است.
وی با اشاره به شرایط خاص استان در حوزه منابع آب اظهار کرد: خراسان جنوبی نه سدهای بزرگ دارد و نه منابع آب سطحی قابل توجه و بخش عمده کشاورزی استان وابسته به چاههای آب است؛ از این رو توسعه پنلهای خورشیدی در کنار چاههای کشاورزی یک ضرورت محسوب میشود.
استاندار خراسان جنوبی افزود: در نشست اخیر مدیریت بحران استان نیز بر اجرای دو برنامه مهم تأکید شد که یکی از آنها دوگانهسوز کردن نانواییها برای افزایش تابآوری در شرایط اضطراری و دیگری توسعه نیروگاههای خورشیدی در کنار چاههای کشاورزی است.
هاشمی گفت: هدف این است که به صورت منطقهای، کشاورزان از برق تولیدی پنلهای خورشیدی استفاده کنند تا در زمان مدیریت مصرف برق، فعالیت بخش کشاورزی با کمترین آسیب ادامه یابد.
وی با قدردانی از همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار کرد: با اجرای این برنامهها تاکنون تلاش شده است برق چاههای کشاورزی در اوج فصل برداشت محصولات با کمترین محدودیت مواجه شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از استفاده ۲۱۰ حلقه چاه کشاورزی از سامانههای خورشیدی خبر داد و گفت: این روند باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا بخش کشاورزی از مزایای انرژی پاک بهرهمند شود.
هاشمی با اشاره به اجرای قانون نصب پنل خورشیدی در دستگاههای اجرایی بیان کرد: از مجموع ۸۸ دستگاه اجرایی استان، تاکنون ۷۲ دستگاه به پنل خورشیدی مجهز شدهاند و به شبکه سراسری برق متصل هستند.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند تا دهه فجر امسال از انرژی خورشیدی استفاده کنند و در صورت اجرا نشدن این تکلیف، شرکت توزیع نیروی برق مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد کرد.
استاندار خراسان جنوبی افتتاح نیروگاه سه مگاواتی فردوس را تنها افتتاح یک پروژه تولید برق ندانست و گفت: بهرهبرداری از این نیروگاه به معنای رفع بخشی از دغدغه واحدهای تولیدی، صنایع و مشترکان برق استان است و نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق خواهد داشت.
هاشمی با قدردانی از سرمایهگذاران بخش خصوصی اظهار کرد: سرمایهگذاران میتوانستند در سایر استانها نیز فعالیت کنند اما خراسان جنوبی را برای سرمایهگذاری انتخاب کردند که این اقدام شایسته تقدیر است.
وی تأکید کرد: در استان هیچ دغدغهای برای تأمین زمین مورد نیاز سرمایهگذاران وجود ندارد و هر جا سرمایهگذاری واقعی شکل بگیرد، دستگاههای اجرایی همکاری لازم را برای واگذاری زمین و تسریع صدور مجوزها انجام خواهند داد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای پروژههای خورشیدی گفت: منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست، شرکت برق منطقهای، شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و بانکها و سایر دستگاههای مرتبط در اجرای این طرحها نقش مؤثری داشتهاند و این موفقیت حاصل یک کار جمعی است.
هاشمی افزود: در گذشته واگذاری زمین برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری با پیچیدگیهای فراوانی همراه بود اما امروز تلاش شده است فرآیندها تسهیل شود تا سرمایهگذاران با سرعت بیشتری فعالیت خود را آغاز کنند.
وی خاطرنشان کرد: با افتتاح پروژههای جدید، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه استان به حدود ۱۶۴ مگاوات خواهد رسید.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: احداث نیروگاههای خورشیدی، توسعه فضاهای آموزشی و مدیریت مصرف از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد استانها از سوی دولت است و خراسان جنوبی در حوزه توسعه نیروگاههای خورشیدی اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
هاشمی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان استانی، فرمانداری فردوس، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در خراسان جنوبی با شتاب بیشتری ادامه یابد و استان به یکی از قطبهای تولید انرژی پاک کشور تبدیل شود.
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