به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در نخستین جلسه ستاد اربعین استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید با انسجام و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را فراهم کنند. خدمت به زائران این حضرت، افتخاری بزرگ و فرصتی برای نشان دادن همدلی و همبستگی ملی است.

وی با تأکید بر جایگاه والای اربعین حسینی و اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار داشت: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است که نصیب هر کسی نمی‌شود. همه دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هم‌افزایی، بستر ارائه خدمات شایسته به زائران را مهیا کنند و از هیچ کوششی در این راه دریغ نکنند.

معاون استاندار با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد اربعین و کمیته‌های زیرمجموعه در دوره‌های گذشته، افزود: با وجود اقدامات ارزشمند انجام‌شده، همچنان لازم است برای رفع برخی کاستی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد. نباید نگاهمان به موضوع اربعین، نگاهی مقطعی و فصلی باشد؛ بلکه باید این رویداد عظیم را به عنوان یک فرصت فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی مستمر و بلندمدت داشته باشیم.

صادقی با تأکید بر نقش فرمانداران در اجرای برنامه‌های اربعین در شهرستان‌ها، گفت: فرمانداران به عنوان روسای ستادهای اربعین در شهرستان‌ها، نقش کلیدی در هماهنگی و اجرای برنامه‌ها دارند. استفاده بهینه از ظرفیت‌های شهرستان‌ها ضروری است و باید از هم‌اکنون برای تأمین منابع مالی، تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی امکانات مورد نیاز ستاد اربعین برنامه‌ریزی شود.

وی بر برگزاری منظم جلسات ستاد اربعین و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد باید با تقسیم کار مشخص، هم‌افزایی و پیگیری مستمر، وظایف محوله را به‌موقع انجام دهند. هیچ دستگاهی نباید نسبت به وظایف خود در این حوزه کوتاهی کند و همه باید پای کار باشند تا خدمات‌رسانی به زائران اربعین با کیفیت مطلوب و بدون مشکل انجام شود.

معاون استاندار در پایان خاطرنشان کرد: اربعین حسینی یک رویداد بین‌المللی و نماد وحدت و انسجام جهان اسلام است و عملکرد ما در این ایام، بازتاب گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی خواهد داشت. بنابراین، باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل، میزبان شایسته‌ای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشیم.